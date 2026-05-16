Meriç Nehri üzerindeki Bahçeköy (Kipi)-İpsala Sınır Kapısı yakınlarında incelemelerde bulunan Tasulas, Türkiye’ye yönelik sert ifadeler kullandı.

Hudut birliklerini ziyaret eden Tasulas, Yunanistan’ın kara ve deniz sınırlarının “müzakereye kapalı” olduğunu öne sürerek, “Yunanistan bu sınırları mutlak şekilde koruyacaktır” dedi. Sınır hattına kadar yürüyen Yunan liderin, askerlerle tek tek tokalaşması ve bölgede gövde gösterisi yapması dikkat çekti.

“Tehditlerden yılmayız” çıkışı

Yunan askerlerine hitap eden Tasulas, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarında, “Yunanistan tarihi, uluslararası hukuku ve deniz hukukunu hiçe sayan tehdit ve provokasyonlardan etkilenmez” ifadelerini kullandı. Hudut hattındaki askeri varlığın önemine vurgu yapan Tasulas, genç Yunan askerlerinin sınırları kararlılıkla koruduğunu savundu.

Ziyaret sırasında Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Thanasis Davakis ile üst düzey askeri yetkililer de hazır bulundu. Bölgedeki gözetleme kulelerini inceleyen Tasulas, Meriç’te görev yapan birliklerin “sarsılmaz bir iradeyle görev yaptığını” söyledi.

Yunan komuta kademesi tam kadro sınırdaydı

Tasulas’ın sınır ziyaretine Yunan ordusunun üst düzey isimleri eşlik etti. 31. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Sotiris Çiaçianis’in karşıladığı Cumhurbaşkanı’na, bölgedeki askeri faaliyetler hakkında 536. Mekanize Tabur Komutanı Yarbay Aleksandros Liontos tarafından brifing verildi.

Yunanistan’ın Türkiye sınırındaki bu sembolik ziyareti, son dönemde Ege ve Doğu Akdeniz’de artan gerilimlerin ardından yeni bir mesaj olarak yorumlandı.

Eşek Adası’nda yeni gerilim

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, Aydın’ın Didim ilçesine yaklaşık 4 mil uzaklıktaki Eşek Adası’nda gerçekleştirdiği ziyaret de tepki çekti. Lozan Antlaşması kapsamında silahsız statüde olması gereken adada askeri tesislerin genişletilmesi dikkat çekti.

Yeni askeri hizmet binalarının açılışını yapan Dendias, “Yunanistan’ın Ege’deki varlığını güçlendirmesi gerektiğini” savundu. Türkiye’nin Ege’deki hak ve tezlerini hedef alan açıklamalar yapan Yunan Bakan’ın sözleri, Ankara-Atina hattındaki tansiyonu yeniden yükseltti.