18 yaşındaki futbolcu, şampiyonluk kutlamaları sırasında açtığı Filistin bayrağıyla dünya gündemine oturdu. Barcelona’nın üstü açık otobüsle gerçekleştirdiği şehir turunda takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarı selamlayan Yamal’ın bu hareketi, sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

Şampiyonluk Gecesinde Anlamlı Mesaj

Barcelona’nın tarihi zaferi sonrası Camp Nou çevresi ve şehir merkezinde büyük kutlamalar düzenlenirken, taraftarların yoğun ilgisi altında takım otobüsünde dikkat çeken isim Lamine Yamal oldu.

Genç yıldızın Filistin bayrağıyla verdiği görüntü kısa sürede uluslararası spor kamuoyunun gündemine taşındı. Sosyal medya kullanıcıları, Yamal’ın Gazze’de yaşananlara dikkat çeken bu tavrını “insani duruş” olarak yorumladı.

Özellikle Avrupa futbolunda son dönemde sporcuların toplumsal meselelerde daha görünür hale gelmesi, Yamal’ın hareketini de geniş yankı uyandıran sembolik bir mesaj haline getirdi.

Barcelona’dan Tarihi Zafer

Real Madrid karşısında alınan 2-0’lık galibiyetle puanını 91’e çıkaran Barcelona, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 14’e yükseltti. Bu sonuçla birlikte Katalan ekibi matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

Teknik heyet ve futbolcular maçın ardından büyük sevinç yaşarken, özellikle altyapıdan yetişen genç oyuncuların performansı sezon boyunca dikkat çekti. Lamine Yamal da hem sahadaki performansı hem de kutlamalardaki görüntüsüyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Guardiola’nın Gazze Çıkışı Yeniden Gündemde

Yamal’ın Filistin bayrağıyla verdiği mesaj sonrası gözler yeniden Pep Guardiola’nın daha önce yaptığı açıklamalara çevrildi.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, Manchester Üniversitesi’nde kendisine verilen fahri doktora töreninde Gazze’de yaşananlara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. İspanyol teknik adam, çocukların savaşın ortasında yaşamını yitirmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu belirterek, insan haklarının siyasi değil vicdani bir mesele olduğunu söylemişti.

Guardiola’nın “Bugün başkalarının çocukları ölüyor olabilir, yarın bizim çocuklarımız olabilir” sözleri dünya basınında geniş yankı bulmuştu.

FIFA Kongresi’nde Filistin Protestosu

Öte yandan spor dünyasında Filistin’e yönelik destek mesajları FIFA Kongresi’nde de gündeme gelmişti. Kanada’da gerçekleştirilen FIFA’nın 76. Kongresi’nde Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub, İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddederek dikkat çeken bir protestoya imza atmıştı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun “birlikte çalışma” çağrısına rağmen yaşanan bu anlar kongreye damga vurmuş, Filistinli yetkilinin “Acı çekiyoruz” sözleri uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Lamine Yamal’ın şampiyonluk kutlamalarında Filistin bayrağı açtığı görüntüler kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. X, Instagram ve TikTok başta olmak üzere birçok platformda genç futbolcunun görüntüleri paylaşılırken, taraftarların büyük bölümü Yamal’a destek mesajları verdi.