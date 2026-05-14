Olay, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ndeki Hz. Musa Camisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, camiye namaz kılmak için gelen Hüseyin Özgün, namaz sırasında fenalaşarak yere düştü. Durumu fark eden cami imamı Hasan Demir, vakit kaybetmeden yaşlı adamın yanına koştu.

Nefes almadığını fark ettiği Özgün’e ilk müdahaleyi yapan imam Demir, yaklaşık 35-40 saniye boyunca kalp masajı uyguladı. Yapılan müdahalenin ardından yaşlı adam yeniden nefes almaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hüseyin Özgün’ün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yaşananları anlatan imam Hasan Demir, “Hüseyin amcamız ara sıra camimize gelip namazını kılan bir büyüğümüz. Namaz sırasında bir anda yere düştü. Yanına gittiğimizde nefes almadığını fark ettik. Hemen kalp masajı yaptım. Kısa süre sonra yeniden nefes almaya başladı. Hastaneye kaldırıldı, durumunun iyi olduğunu öğrendik” dedi.