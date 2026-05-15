Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda Zhou’nun “5 yaşında annesini kaybettiği, kör ve engelli bir babayla büyüdüğü, 16 yaşında fabrikada günde 1 dolara çalışmaya başladığı ve sıfırdan milyarlarca dolarlık bir teknoloji imparatorluğu kurduğu” iddiaları gündem oldu. Yapılan araştırmalar, bu hikâyenin büyük ölçüde gerçek olduğunu ortaya koyuyor.

Yoksulluktan teknoloji zirvesine

1970 yılında Çin’in Hunan eyaletindeki yoksul bir köyde doğan Zhou Qunfei’nin çocukluğu oldukça zor geçti. Annesini henüz 5 yaşındayken kaybetti. Babası ise bir iş kazasında parmaklarını ve görme yetisinin büyük bölümünü kaybetmişti. Zhou, küçük yaşlardan itibaren hem ailesine bakmak hem de hayatta kalmak için mücadele etti.

16 yaşına geldiğinde okulu bırakıp Shenzhen’e giden Zhou, bir saat camı fabrikasında çalışmaya başladı. Uluslararası basında yer alan bilgilere göre düşük ücretlerle çalışan genç Zhou, aynı zamanda gece kurslarına giderek muhasebe, bilgisayar ve üretim teknikleri eğitimi aldı.

Patronuna istifa mektubu yazdı, kaderi değişti

Zhou’nun hayatındaki kırılma noktalarından biri ise yazdığı istifa mektubu oldu. Rivayetlere göre fabrikadan ayrılmak isteyen Zhou, yönetime son derece detaylı ve profesyonel bir mektup sundu. Fabrika yöneticileri bu mektuptan etkilenince onu işten çıkarmak yerine terfi ettirdi.

Bir süre sonra üretim süreçlerini öğrenen Zhou, 1993 yılında akrabalarından aldığı küçük destekle kendi atölyesini kurdu. İlk etapta saat camı üreten küçük işletme, kısa sürede kaliteli üretimiyle dikkat çekmeye başladı.

Motorola siparişiyle yükseliş başladı

2003 yılı Zhou Qunfei için dönüm noktası oldu. Motorola’nın efsanevi Razr V3 modeli için cam ekran geliştirme siparişi alan girişimci, plastik ekranlardan cam ekranlara geçiş sürecini avantaja çevirdi. Aynı yıl Lens Technology şirketini kurdu.

Şirket daha sonra Apple, Samsung, Huawei, Nokia ve HTC gibi teknoloji devlerinin tedarikçisi haline geldi. Özellikle iPhone ekranlarının üretiminde kritik rol oynayan Lens Technology, bugün dünyanın en büyük dokunmatik ekran ve akıllı cihaz camı üreticilerinden biri olarak gösteriliyor.

Apple ve Tesla’nın gizli devlerinden biri

Lens Technology yalnızca telefon ekranı üretmiyor. Şirket; akıllı saat camları, otomotiv teknolojileri, biyometrik sistemler ve elektrikli araç bileşenleri de geliştiriyor. Forbes’a göre şirketin müşterileri arasında Apple, Samsung, Tesla ve BYD gibi dev markalar bulunuyor.

2015 yılında şirketin Shenzhen Borsası’nda halka arz edilmesiyle Zhou Qunfei’nin serveti milyarlarca dolara ulaştı. Forbes verilerine göre Zhou ve ailesinin serveti 2026 itibarıyla yaklaşık 13,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

“Pes etseydim bugün burada olmazdım”

CNBC’ye verdiği röportajda Zhou Qunfei başarısının sırrını “vazgeçmemek” olarak anlattı. Çinli milyarder, “Eğer karşıma çıkan zorluklarda pes etseydim bugün ne Lens Technology olurdu ne de Zhou Qunfei” ifadelerini kullandı.

Bugün yaklaşık on binlerce kişiye istihdam sağlayan Lens Technology’nin arkasındaki isim olan Zhou Qunfei, dünya iş dünyasında “yoksulluktan zirveye çıkan en güçlü kadın girişimcilerden biri” olarak gösteriliyor.