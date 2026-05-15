Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İnanır’ın, doktorların değerlendirmesiyle yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastane yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin yakından takip edildiği bildiriliyor.

Daha önce de sağlık sorunları yaşamıştı

Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl da ciddi sağlık problemleri nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. 24 Mart 2024’te beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan usta oyuncu, yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve uzun bir tedavi sürecinin ardından taburcu edilmişti.

Sonrasında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü bilinen İnanır’ın, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi sürecine devam ettiği ve zaman zaman kamuoyuna yansıyan görüntülerle sağlık durumuna dair bilgi verildiği hatırlatılıyor.

Sanat camiası ve sevenleri, yoğun bakımda tedavisi süren usta oyuncudan gelecek iyi haberleri bekliyor.