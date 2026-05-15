Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Emir K. ve Savaş İnceoğulları, SEGBİS üzerinden bağlanan G.A., maktulün annesi Şükriye Tavşan ve taraf avukatları katıldı.

Dosyaya sunulan kemik yaşı raporunda sanıklardan Muhammet Emir K.’nın yaşının 22 olduğu tespit edilirken, diğer sanıkla ilgili raporun beklenmesine karar verildi. Sanık tarafı, yaşı küçüklük iddiasına ilişkin doğum kaydı sunarken, maktul ailesinin avukatı ise yaş tespitinin yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Sanıklardan biri ifadesinde raporu anlamadığını söylerken, bir diğer sanık pişmanlık dile getirdi. SEGBİS ile duruşmaya katılan G.A. ise savunma yapmadı.

Duruşmanın en dikkat çeken anı ise Hamit Aras’ın annesi Şükriye Tavşan’ın sözleri oldu. Oğlunun fotoğrafını elinde tutarak konuşan anne, davanın uzamasına tepki göstererek, “Artık bir an önce sonuçlansın, burada olmaktan çok yoruldum” ifadelerini kullandı. Gözyaşları içinde konuşan anne, adliyeye gelmek istemediğini belirterek sürecin hızlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yaş tespitiyle ilgili talebi kabul ederken, eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 3 Mart 2025 gecesi Muratpaşa ilçesinde meydana gelmişti. Görevli paramedik Hamit Aras, evine döndüğü sırada bir grup genç tarafından durdurulmuş, sigara isteme gerekçesiyle başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüşmüştü. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Aras, hastanede üç gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden ikisi tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.