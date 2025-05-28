Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 Şubat 2025 tarihli ve 9526 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda başlatılan uygulamanın, iç piyasada istikrarı sağlamayı ve vatandaşların uygun fiyatlı yumurtaya erişimini güvence altına almayı hedeflediği belirtildi. Bakanlık, 2024 yılının son çeyreğinde yaşanan kuş gribi salgınının üretimde ciddi düşüşe yol açtığını, artan iç talebin ise fiyatları yukarı yönlü baskıladığını vurguladı.

Yapılan yeni düzenleme, hem üretici hem de ihracatçı tarafında dikkatle izlenirken, iç piyasadaki arz-talep dengesinin korunması adına atılan adımların süreceği mesajı verildi. Özellikle insani yardım ve ulusal güvenlik kapsamında yapılan ihracatlara tanınan muafiyet ise, devletin stratejik alanlardaki esnekliğini ortaya koyuyor.

Bu kararın iç piyasada yumurta fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletmesi beklenirken, ihracatçılar ise artan fon kesintisinin uluslararası rekabet gücüne etkisini değerlendirmeye başladı.