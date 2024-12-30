İlk olarak 50 koyunla başladığı mesleğinde 10 yıldır kendi ağılında çalışan Yiğit, mera sıkıntısına rağmen hayvan sayısını azaltarak bu işi sürdürmeye çalışıyor. Ancak en büyük sıkıntı, çoban bulamamak. Yiğit, Türk halkının çobanlık yapmak istemediğini ifade ederek, "Çobanlık yapan yok. Bizim milletimiz bu işi tercih etmiyor" dedi.

Yiğit, gençlerin hayvancılık yerine başka işlerde çalışmayı tercih ettiğini, bunun nedenini ise anlayamadığını belirtti. "Bir memura baktığımda gelirimiz ondan daha iyi. Gençler iş bulamıyor, evlenemiyor. Çobanlıkta ise ücret sıkıntısı yok, ama kimse bu işi yapmak istemiyor," dedi.

Eşi Türkan Yiğit de, hayvancılık işini severek yaptıklarını ve çocuklarının da bu mesleği sürdürmesini istediğini belirtti. Zaman zaman çoban sıkıntısı nedeniyle sürüyü satmayı düşündüklerini ancak eşinin buna karşı çıktığını söyledi.

Yiğit ailesinin ortanca çocuğu Ahmet Yiğit ise üniversiteyi bitirdikten sonra ailesinin mesleğini sürdürmeye karar verdiğini ifade etti.

Çobanlık yapan Afganistanlı İbrahim, çalışma şartlarından memnun olduğunu belirterek, "Bu işten memnunum, hiçbir zaman sıkıntı olmadı" dedi. Bir diğer çoban Muhammed ise, "Çalıştığım yerden, mesleğimden ve Türkiye'den memnunum" diye konuştu.

Yiğit ailesi, zorluklarla başa çıkarak hayvancılık işini sürdürüyor, ancak çoban bulamama sorunu, bu mesleğin geleceği için önemli bir engel oluşturuyor.