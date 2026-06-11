Bu süreçte sergilenen performans sayesinde tam 21 ilimiz, 5 aylık kısa sürede 1 milyar dolar barajını aşarak ülke ekonomisine devasa bir katkı sağladı. Aynı dönemde 40 ilin ihracatını artırmayı başarması ise üretimin Anadolu sathındaki tabana yayılma eğilimini net bir şekilde ortaya koydu.

Mayıs ayı özelindeki faaliyet illeri bazlı verilere bakıldığında, ihracatın lokomotifi olan şehirlerin başında her zamanki gibi İstanbul yer aldı. İstanbul, mayıs ayında gerçekleştirdiği 4 milyar 495 milyon dolarlık dış satımla zirvedeki yerini korurken, onu 3 milyar 60 milyon dolarla sanayinin kalbi Kocaeli izledi. Listenin üçüncü sırasında 2 milyar 79 milyon dolarla Ege'nin incisi İzmir yer alırken, otomotiv ve tekstil üssü Bursa 1 milyar 762 milyon dolarla dördüncü, başkent Ankara ise 1 milyar 356 milyon dolarla beşinci sıraya yerleşti. İlk beşin ardından gelen ikinci grupta ise Tekirdağ, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa gibi sanayi ve lojistik merkezleri, Türkiye'nin ihracat gücünü sırtlayan diğer önemli aktörler olarak dikkat çekti.

Geçen yılın mayıs ayına göre ihracatını en çok artıran illerin analizi ise oldukça çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Mayıs ayında yıllık bazda ihracat artışında liderliği, dış satımını tam 300 milyon dolar yukarı taşıyan Ankara göğüsledi. Başkenti, 29 milyon dolarlık artışla Osmaniye ve 26 milyon dolarlık ivmeyle Şırnak takip ederek bölgesel kalkınmanın en güzel örneklerini sergiledi. İzmir ihracatını 20 milyon dolar artırarak dördüncü sırada yer bulurken, Doğu Anadolu Bölgesi'nden Elazığ ise 13 milyon dolarlık ihracat artışıyla beşinci sıraya yerleşerek mayıs ayının en dikkat çeken ve başarı grafiği yükselen illeri arasında adını yazdırmayı başardı.