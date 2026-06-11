Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'Vatandaş, Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programıyla Belediye Evleri Mahallesi sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinledi.

'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programıyla vatandaşlarla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede ortak akıl anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Belediye Evleri Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgiyle katıldığı programda, mahalle sakinlerinin taleplerini ve önerilerini dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca ilçede yapımı devam eden ve kazandırılması hedeflenen projeler hakkında bilgiler paylaştı. Canik'te yeni projeleri hizmete sunmaya devam ettiklerini ve çalışmaların yol haritasını vatandaşlarla birlikte belirlediklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, 'Canik'imizde istişare kültürüyle çalışıyor, yeni eserleri ilçemize kazandırmayı sürdürüyoruz' dedi.

Yapay zekâ devrede

Canik Belediyesi'nde yapay zekâ destekli çözüm merkezinin hizmette olduğuna değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, ocak ve haziran ayları arasında Belediye Evleri Mahallesi'nden gelen çağrıların yüzde 97'sini çözüme kavuşturduklarını ifade ederek, 'Yapay zekâ destekli çözüm merkezimizle hemşehrilerimizin taleplerini hızla çözüme kavuşturuyoruz. Yapay zekâ sistemimizle taleplere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ve çalışmalarda gelinen aşamalara yönelik hemşehrilerimize bilgi veriyoruz. Hemşehrilerimize daha hızlı ve daha etkin bir şekilde hizmet vermek gayesiyle uygulamaya aldığımız bu sistemle, ayrıca çalışmalarımızı verimli bir şekilde sürdürüyoruz' diye konuştu.

Sosyal belediyecilikte Canik farkı

Eğitim ve sosyal projelere de değinen Başkan Sandıkçı, 'Yaşamın her anına dokunan sosyal projelerimizle hemşehrilerimizin ve gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle aile kurumu ve aile bağlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitimde öncü uygulamalara imza atarken, 'güçlü aile, güçlü gelecek' ilkesiyle ailelerimize yönelik desteklerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz' şeklinde konuştu.

Programa ayrıca AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, MHP Canik İlçe Başkanı Mahmut Livaoğlu, Canik Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar katıldı.