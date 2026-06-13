Yıldırım Belediyesi'nin gençlerin akademik ve entelektüel gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Bursa Düşünce Okulu, sertifika töreni ve öğrenci sempozyumuyla eğitim dönemini tamamladı.

Yıldırım Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana dokunan çalışmalarla ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Bursa Düşünce Okulu, sertifika töreni ve öğrenci sempozyumuyla anlamlı bir final yaptı. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, akademisyenler ve eğitmenler katıldı. 20 hafta süren eğitimleri başarıyla tamamlayan 42 öğrenci, törenle sertifikalarını aldı. Bursa Düşünce Okulu'nda uzman akademisyenlerinden eğitim alan gençler, kendilerini çok yönlü geliştirme fırsatı yakaladı. Programın sonunda gerçekleştirilen Öğrenci Sempozyumu'nda ise 20 genç, eğitim sürecinde hazırladıkları akademik çalışmaları paylaştı.

Yatırımların merkezinde gençler var

Öğrencilerin heyecanına ortak olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirdiğimiz Bursa Düşünce Okulu gençlerimizin kendilerini geliştirmelerini amaçlayan nitelikli bir eğitim programıdır. Çünkü biz gençliği geleceğin sahibi, bugünün de en güçlü sesi olarak görüyoruz. Sizler fikirlerinizle, duruşunuzla, emeğinizle ve ahlakınızla bugünün toplumuna yön verecek güçtesiniz. Yıldırım Belediyesi olarak kütüphanelerimizi, kültür merkezlerimizi, spor salonlarımızı, gençlik merkezlerimizi ve sosyal alanlarımızı bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Bu mekanların her birini gençlerimizin kendini keşfedeceği, geliştireceği, üreteceği ve geleceğe hazırlanacağı birer imkan alanı olarak kentimize kazandırıyoruz' dedi.

Başkan Yılmaz'dan tavsiyeler

Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Oktay Yılmaz, 'Kendinizi hafife almayın ve potansiyelinizi küçümsemeyin. Belki bu okulda duyduğunuz bir cümle, yıllar sonra sizin yolunuzu aydınlatacak. Belki burada tuttuğunuz bir not, ileride yazacağınız bir makalenin, kuracağınız bir projenin ve vereceğiniz bir kararın başlangıcı olacak. Bizim beklentimiz vatanına, milletine, inancına, tarihine, kültürüne sahip çıkan; aynı zamanda dünyaya açık, bilime meraklı, sanata duyarlı, fikre saygılı ve emeğe bağlı bir gençlik. Kökleri Yıldırım'da, ufku dünyada olan bir gençlik hayal ediyoruz' ifadelerini kullandı. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.