Denizli’nin Pamukkale İlçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde 15 yıldan bu yana kekik, lavanta, biberiye, zeytin, üzüm bağı, incir, adaçayı çeşitlerinden 10 farklı türde toplam yılda 2 milyon adet fidan üretimi yapan Ömer Ergin, ürettiği fidanları Türkiye’nin her yerine gönderiyor. Ürettiği fidanları çıplak köklü veya tüplü halde faturalı ve garantili olarak alıcılara gönderdiğini anlatan Ömer Ergin, Gözler Mahallesinde 5 dönümlük arazide fidan üretimine devam ettiğini söyledi. Fidan üreticisi Ergin, “Ürettiği kekiği ile ünlü mahallemizde fidancılığın gelişmesine de destek veriyorum. Beş dönümlük arazimizde 50 ocak ta toplam 20 milyon adede yakın bilyeli kekik, Çanakkale kekiği, yaklaşık 10 bin adet tüplü adaçayı, parfümlü adaçayı, yağlık (hibrit) adaçayı, Anadolu adaçayı, yaklaşık 20 bin adet tüplü veya çıplak köklü biberiye, lavanta çeşitlerinden yaklaşık 1 milyon adet intermedya, hemus var, B 40 bağ fidanı, Gemlik yağlık zeytin fidanları, incir fidanları ve farklı türlerde fidan üretimi yapıyorum” dedi.



Tarlalar kuruluyor

Denizli’de tıbbı aromatik bitkilerin daha çok üretilmesi için yeni tarlaların kurulmaya devam ettiğini anlatan Ömer Ergin, “Başta Denizli olmak üzere, ürettiğim fidan çeşitlerini Türkiye’nin her yerine gönderiyorum. Fidan almak içinde Denizli’den, çevre illerden ülkemizin başka şehirlerinden mahallemize gelen müşterilerimiz oluyor. Gözler Mahallesi’nde bütün fidan çeşitlerini yetiştirmeye çalışıyorum. Aromatik bitki şirketimiz var. Fidanlarımı faturalı garantili olarak gönderiyorum. Her hangi bir sıkıntım yok, resmi olarak çalışıyorum. Şu anda ürettiğim 2 milyon adet fidan var. 15 yıldır kekik fidanı üretimi ve kekik yetiştiriciliği yapıyorum. Adaçayı türleri, kekik, lavanta, biberiye fidanlarımız var. İsteyene çıplak köklü isteyene tüplü olarak gönderiyorum. Fidanlarımızın hepsi 1-2 yaşında yetişmiş, dallanmış, çok iyi kök yapmış fidanlar” diye konuştu.



Ömer Ergin, tıbbı aromatik bitkilerin fidanları dışında mevsiminde ata tohumundan yerli kavun, karpuz, domates çeşitleri fidanları ve tütün fidanı da ürettiğini sözlerine ekledi.