İran, İsrail ve ABD arasında artan gerilimin enerji piyasalarına etkisi sürerken uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 118 dolara kadar yükselerek Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Enerji fiyatlarındaki sert hareketler küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, Türkiye’de de ekonomi yönetimi gelişmeleri yakından izliyor.

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, küresel belirsizliklerin yoğun olduğu ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini vurguladı. Şimşek, geçmiş deneyimlerin bu tür şokların kalıcı olmadığını gösterdiğini belirtti.

Petrol piyasalarındaki vadeli fiyatlamaların da mevcut yükselişin geçici olabileceğine işaret ettiğini ifade eden Şimşek, güçlü ekonomik temellere sahip ülkelerin bu tür süreçlerde daha hızlı dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

Ekonomi yönetiminin süreci yakından takip ettiğini kaydeden Şimşek, vatandaşların, yatırımcıların ve şirketlerin gelişmeleri rasyonel bir bakış açısıyla değerlendirmesinin önem taşıdığını vurguladı.