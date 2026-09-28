Yeşilyurt Belediyespor Kick-Boks Takımı sporcusu Ömer Faruk Yılmaz, İtalya'da düzenlenen WAKO Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda sergilediği başarılı performansla Dünya 3.'sü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu, elde ettiği bu önemli dereceyle Malatya'nın ve Yeşilyurt'un gururu oldu.

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Yeşilyurt Belediyespor Kick-Boks Takımı sporcusu Ömer Faruk Yılmaz, İtalya'da gerçekleştirilen WAKO Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Dünyanın farklı ülkelerinden başarılı sporcuların mücadele ettiği şampiyonada ringe çıkan Ömer Faruk Yılmaz, azmi, mücadele gücü ve performansıyla dikkat çekerek Dünya 3.'sü oldu. Genç sporcu, bu derecesiyle bronz madalyanın sahibi olurken, Türkiye'ye ve Malatya'ya önemli bir uluslararası başarı kazandırdı.

Şampiyona boyunca ortaya koyduğu mücadeleyle büyük takdir toplayan Ömer Faruk Yılmaz, zorlu karşılaşmaların ardından elde ettiği Dünya üçüncülüğüyle başarısını taçlandırdı. Yeşilyurt Belediyespor'un altyapısından yetişen ve çalışmalarını disiplinli bir şekilde sürdüren genç sporcu, elde ettiği başarıyla gençlere sporda verilen emeğin, disiplinli çalışmanın ve kararlılığın önemli sonuçlar ortaya çıkardığını bir kez daha gösterdi.

'Ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettim'

Dünya üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi olan Ömer Faruk Yılmaz, şampiyona sürecinde ülkesini ve şehrini en iyi şekilde temsil etmek için büyük bir mücadele ortaya koyduğunu ifade etti.

Yılmaz, başarısında emeği bulunan herkese teşekkür ederek, 'Ülkemi ve şehrimi İtalya'da en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yaptım. Zorlu ve önemli karşılaşmaların ardından Dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldum. Bu başarıda emeği olan Kick-Boks Federasyonu Başkanımıza, antrenörlerimize ve bizleri dualarıyla destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Spora ve sporcuya her zaman sahip çıkan, bizlerin Malatya'da en güzel ortamlarda çalışmamız için her türlü imkânı sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit'e ayrıca şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de daha büyük başarılara ulaşmak için çalışmalarımı sürdüreceğim' şeklinde konuştu.

'Ömer Faruk'un başarısı gururumuz oldu'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İtalya'da düzenlenen WAKO Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan Yeşilyurt Belediyespor Kick-Boks Takımı sporcusu Ömer Faruk Yılmaz'ı tebrik etti.

Başkan Geçit, yaptığı açıklamada, 'Ülkemizi ve şehrimizi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek Dünya üçüncüsü olan Ömer Faruk Yılmaz'ı yürekten kutluyorum. Azmi, mücadelesi ve elde ettiği bu önemli derece bizleri gururlandırdı. Ömer Faruk'un başarılarının artarak devam edeceğine inanıyor, kendisine ve emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.