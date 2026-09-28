Denizli'de öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmek amacıyla kurulan lise kız voleybol takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Denizli'de özel bir lise bünyesinde oluşturulan kız voleybol takımı, parkeye inerek çalışmalara başladı. Beden Eğitimi Öğretmeni Kaan Karaca yönetiminde gerçekleştirilen ilk idmanda sporcular, temel voleybol teknikleri üzerine yoğunlaştı.
Neşeli geçen antrenmanda pas, manşet ve servis atışları üzerinde duruldu. Takım ruhunun ve oyuncular arası uyumun geliştirilmesinin de hedeflendiği hazırlıklara, öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti. Genç sporcuların ilerleyen süreçte okul sporları müsabakalarına katılarak ter dökeceği öğrenildi.