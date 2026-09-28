Kütahya'nın Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü (TADOS) üyeleri, hafta sonu etkinliği kapsamında Emet ilçesindeki İkitaş Kanyonu'nda 15 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Tavşanlı'dan Emet ilçesine hareket eden doğaseverler, bölgenin önemli doğal güzellikleri arasında yer alan İkitaş Kanyonu'nda buluştu. Eşsiz manzarası ve zorlu parkuruyla dikkat çeken kanyondaki yürüyüşe çok sayıda kulüp üyesi ve doğa tutkunu katıldı. Yaklaşık 15 kilometrelik parkur boyunca doğayla iç içe yürüyen katılımcılar, kanyonun doğal güzelliklerini keşfederken spor yapma ve stres atma fırsatı buldu. Etkinlik, parkurun güvenli şekilde tamamlanmasıyla sona erdi. TADOS Başkanı Yavuz Doğanay, doğa sevgisini yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşama katkı sunmak amacıyla Kütahya'nın farklı bölgelerinde doğa yürüyüşleri ve çeşitli doğa sporları etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Kulüp yönetimi, etkinliğe katılan tüm doğaseverlere teşekkür etti.