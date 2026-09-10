Çayırova'da spor altyapısını güçlendirecek yeni spor kompleksi, düzenlenecek törenle hizmete açılacak. FIBA standartlarındaki 3 bin 500 kişilik basketbol sahasının da yer aldığı tesis, açılışın ardından Galatasaray MCT Technic ile oynanacak hazırlık maçına ev sahipliği yapacak.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin ilçeye kazandırdığı, aynı anda 9 farklı branşta antrenman yapılmasına imkan tanıyacak tesis, geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine de önemli katkı sağlayacak. Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen spor kompleksi, 13 Eylül Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek açılış töreninin ardından resmen hizmete girecek. Sadece Çayırova'ya değil, bölge sporuna da uzun yıllar hizmet etmesi hedeflenen tesis, ilçenin spor vizyonuna önemli değer katacak.

Modern mimari, güçlü altyapı

Modern mimarisi ve güçlü teknolojik altyapısıyla dikkat çeken Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi; sporcu odaları, 9 farklı antrenman salonu, fitness salonu ve birçok farklı kullanım alanıyla sporculara kapsamlı imkanlar sunacak. FIBA standartlarına uygun olarak inşa edilen ve 3 bin 500 kişilik tribün kapasitesine sahip basketbol sahası ise uluslararası basketbol müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek. Tesis, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın da yeni evi olacak.

Açılışa özel hazırlık maçı

Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'nin açılışı, basketbolseverleri özel bir karşılaşmayla da buluşturacak. Saat 14.00'da gerçekleştirilecek açılış töreninin ardından Basketbol Süper Ligi temsilcisi Çayırova Belediyesi, ligin köklü ekiplerinden Galatasaray MCT Technic'i hazırlık maçında konuk edecek. Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanacak özel karşılaşmanın çok sayıda Çayırovalı ve basketbolsever tarafından tribünden takip edilmesi bekleniyor.

'FIBA standartlarına uygun, 3 bin 500 kişilik tribün kapasiteli'

Çayırova Belediyesi'nden açılışa ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 'Spor Kenti Çayırova'mızın vizyon eseri Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi hizmete açılıyor. FIBA standartlarına uygun, 3 bin 500 kişilik tribün kapasiteli basketbol sahası ve aynı anda 9 farklı branşta antrenman yapılabilecek geniş ve ferah salonlarıyla kentimize önemli bir spor yatırımı kazandırıyoruz. 13 Eylül Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştireceğimiz açılış törenimize ve Basketbol Süper Ligi temsilcimiz Çayırova Belediyesi'nin Galatasaray'la oynayacağı hazırlık maçına tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Modern mimarisi ve güçlü teknolojik altyapısıyla kentimizin spor vizyonuna değer katacak bu büyük yatırımın Çayırova'mıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz.'