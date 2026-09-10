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Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 12 Eylül Cumartesi, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

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