Türkiye’deki ilk ve tek Mercedes-Maybach S-Serisi Night Series Edition, 4 Haziran’da dünyadaki 8 mağazadan biri olan Maybach Boutique Fişekhane’de özel bir etkinlikte tanıtıldı.

Night Series Edition ile markanın seçkin portföyünü geliştirirken, Mercedes-Maybach’ın sunduğu lüks ve rafine sportifliği farklı bir seviyeye taşıyor. Koyu krom unsurlar, ışığı kesilmiş bir mücevher gibi yakalayan yüzeyler ve Maybach tasarımını yeni bir seviyeye taşıyan iç tasarım ile büyülü bir atmosfer yaratıyor. Night Series Edition ile hayran kitlesini genişletmeyi hedefleyen Mercedes-Maybach, hem iç hem dış tasarım detaylarıyla alışılmışın dışında olmanın güzelliğini vurgularken özel işçilik ve üst düzey kalitede de sınır tanımıyor.

Mercedes-Maybach S-Serisi Night Series Edition için düzenlenen etkinlikte konuşan Mercedes-Benz İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Dünyadaki 8 Maybach Boutique’ten biri olan bu özel mağazada, lüksü ve performansı birlikte sunan Türkiye’deki ilk ve tek Mercedes-Maybach S-Serisi Night Series Edition’ı sizlerle buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Kişiye özel olarak üretilen bu özel araç, her detayında tutku ve el işçiliğinin izlerini taşıyor” diyerek gerçek lüks ve kişiye özel bir deneyim sunduklarının altını çiziyor.

Mercedes-Maybach S-Serisi Night Series Edition tasarımıyla çok farklı

Farlardaki pembe altın rengi ve koyu metalik krom unsurlar gibi değerli ayrıntılar, tasarımın zarif ve uzun siluetini daha da belirgin hale getirirken koyu krom ve siyah renk kaplamalı iki görünür egzoz borusuyla da vurgulanıyor.

Ortalama yakıt tüketimi 14,1-13,8 l/100 km, ortalama CO₂ emisyonu 320-314 g/km olan Mercedes Maybach S-Serisi'nin ikonik iç tasarımındaki lüks, Night Series ile bir üst seviyeye taşınıyor. Maybach ayrıcalığı Siyah İnci nappa deri ile siyah veya koyu beyaz/siyah MANUFAKTUR iç tasarım varyantıyla genişletiliyor. Siyah/Siyah İnci nappa deri seçeneğindeki asil sedef efekti, altın-gri parlak şeritlerle iç mekânı öne çıkartıyor.

Mercedes-Maybach S 580/Mercedes-Maybach S 680

Aksesuarlar

Koyu krom kaplamalı özel dış tasarım öğeleri

- Maybach radyatör koruması

- Ön tampon kaplaması

- Kaputta Mercedes yıldızı ve krom kaplama

- Kapı kollarında koyu krom detaylar

- C sütununda Maybach amblemi

- Marşpiye üzerinde süsleme şeridi

- Bagaj kapağında Mercedes yıldızı, ‘Maybach’ yazısı, model amblemi ve süsleme şeridi

- Egzoz kaplaması

- Arka tamponda süsleme şeridi

- Parlak siyah B sütunu

- Parlak siyah dış ayna hazneleri farklı olarak araç rengine de boyalı. Ayrıca obsidyen siyahı metalik boya seçeneği ile

- Parlak siyah arka tampon alt bölümü

- 50,8 cm (20 inç) Maybach 7 kollu hafif alaşım jantlar

- Projeksiyon fonksiyonlu DİJİTAL Light:

- Pembe altın pimler

- Maybach amblemleri

- Night Series’e özgü öğeler siyah renkte

- Mercedes-Maybach deseninin animasyonlu projeksiyonu ile çevresinin aydınlatması

İç mekânda özel tasarım unsurları

- Özel nappa Maybach deri döşeme siyah inci koltuk kaplamaları isteğe bağlı olarak MANUFAKTUR özel döşeme özel nappa deri Maybach MANUFAKTUR koyu beyaz (529A) koltuk kılıfları ile

- Aktif ambiyans aydınlatması için ‘ışıltılı Koyu Kırmızı’ renk şeması

- Balıksırtı desenli koyu kahverengi açık gözenekli ceviz ahşap MANUFAKTUR döşeme elemanları

- Mercedes-Maybach desenli siyah kristal görünümlü orta konsol

- Koyu krom orta ön ve orta arka havalandırma hazneleri

- Koyu krom süsleme çerçeveli parlak siyah araç anahtarı

- ‘MAYBACH Night Series’ yazılı ve ön ve arkada değiştirilebilir kapaklı aydınlatmalı kapı eşiği panelleri

- Ahşap/deri çok işlevli direksiyon simidi

- Uzun tüylü paspaslar