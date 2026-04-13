Yeni uygulamayla birlikte zorunlu ek ücretlerin kaldırılması, hizmet bedellerinde şeffaflık sağlanması ve kampanya süreçlerinin gönüllülük esasına bağlanması hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, elektronik ticaret pazar yerlerinin restoranlarla kurduğu ticari ilişkilerde son dönemde artan şikâyetlerin dikkate alındığı belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda sektörde daha şeffaf, öngörülebilir ve dengeli bir yapı oluşturulması amacıyla yeni kuralların devreye alındığı ifade edildi.

Tüm ücretler artık daha şeffaf olacak

Yeni düzenlemeye göre, yemek siparişi platformlarının restoranlardan tahsil ettiği tüm hizmet bedelleri kalem kalem ayrıştırılacak ve satıcı panelleri üzerinden açık şekilde görülebilecek. Böylece işletmeler, ödedikleri komisyon, hizmet ve diğer giderleri net biçimde takip edebilecek.

Ayrıca tüketicilere sipariş aşamasında, alınan ücretlerin komisyon, teslimat ve benzeri hizmetlerden oluşabileceğine dair bilgilendirici açıklamalar sunulacak.

Zorunlu ek ücret uygulamalarına son

Düzenleme ile birlikte platformların temel hizmetler karşılığında ek bir ücret talep etmesinin önüne geçiliyor. Siparişin alınması, restorana iletilmesi, ödeme altyapısı gibi temel hizmetler için ekstra maliyet oluşturulamayacak.

Kampanyalara katılımın da artık tek başına bir ücretlendirme aracı olarak kullanılmayacağı, restoranlara yönelik mali yüklerin azaltılmasının amaçlandığı bildirildi.

Kampanyalar tamamen gönüllü olacak

Yeni sistemde restoranların kampanya, indirim ve reklam gibi uygulamalara katılımı tamamen isteğe bağlı hale getirildi. Katılım göstermeyen işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı vurgulandı.

Ayrıca sunulan ek hizmetlerin ve bunlara ilişkin ücretlerin önceden açık şekilde bildirilmesi zorunlu olacak ve işletmeler diledikleri zaman bu onaylarını geri çekebilecek.

Komisyon hesaplamalarında yeni yöntem

Düzenleme kapsamında indirimli satışlarda komisyon hesaplamalarının da yeniden yapılandırıldığı belirtildi. İndirimin yalnızca restoran tarafından karşılanması durumunda komisyon, tüketicinin ödediği toplam tutar üzerinden hesaplanacak. İndirimin platform ve restoran tarafından ortak karşılanması halinde ise hesaplama farklı bir formüle göre yapılacak.

“Daha dengeli bir ticaret yapısı hedefleniyor”

Ticaret Bakanlığı, yapılan düzenlemelerin hem restoranlar hem de platformlar arasında daha adil bir ticaret ortamı oluşturmayı amaçladığını bildirdi. Açıklamada, elektronik ticaret ekosisteminde uzun vadeli güven ve istikrarın güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca sektörde ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların takip edileceğini ve gerektiğinde ilave düzenlemelerin hayata geçirileceğini duyurdu.