Adalet Bakanlığı, yargı süreçlerini hızlandırmak ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla teknolojik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, e-Duruşma sisteminde köklü ve kolaylaştırıcı değişikliklere gidildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna vurgu yapan Bakan Gürlek, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda adalet hizmetlerinin çok daha etkin bir yapıya kavuşturulacağını belirtti.

İstinaf Mahkemeleri de e-Duruşma Kapsamına Alındı

Mevcut durumda ilk derece mahkemelerinde başarıyla uygulanan e-Duruşma sisteminin sınırları genişliyor. Bakan Gürlek, sistemin artık Bölge Adliye Mahkemeleri’nde (İstinaf) de hayata geçirileceğini müjdeledi.

Yargılama süreçlerinde ciddi bir hız ve maliyet tasarrufu sağlayan bu adım sayesinde, tarafların mahkeme salonlarına gitme zorunluluğu minimuma indirilecek.

Hakimler "Re'sen" Karar Verebilecek, Herkes Uzaktan Bağlanabilecek

Yeni dönemde e-Duruşma sisteminin getirdiği en büyük kolaylıklardan biri de hakimlerin yetkilerinin artırılması ve katılımcı listesinin genişletilmesi oldu. Bakan Gürlek’in açıklamasına göre yeni uygulamada öne çıkan başlıklar şunlar:

Geniş Katılım İmkanı: Sadece avukatlar değil; davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılama sürecinin tüm ilgilileri e-Duruşma yoluyla uzaktan dinlenebilecek.

Hakimlere Re'sen Yetki: Hakimler, tarafların talebini beklemeden, davanın durumuna göre e-Duruşma yöntemiyle duruşma yapılmasına re'sen (kendiliğinden) karar verebilecek.

Sağlık İşlemlerinde e-Duruşma Kolaylığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemler de artık e-Duruşma kapsamına dahil edilecek. Böylece hastanelerdeki yasal süreçler de vatandaşlar için daha zahmetsiz hale gelecek.

"Adalet Hizmetlerini Vatandaş Odaklı Hale Getiriyoruz"

Teknolojinin tüm imkanlarını hukuk devletini güçlendirmek için seferber ettiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sayede, vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırıyor; yargılama süreçlerini hızlandırarak daha etkin ve verimli bir işleyiş sağlıyoruz. Hukuk devletinin teknolojik imkanlarla tahkim edilmesi amacıyla; adalet hizmetlerini daha hızlı, daha erişilebilir ve daha vatandaş odaklı hale getirme kararlılığımızı sürdürüyoruz."