Sektör temsilcileri, özellikle KDV ertelemesi ve döviz bozdurma işlemlerinde ihracatçıya özel avantajlı kur uygulamalarının devreye alınmasını istiyor.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan sanayi ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçı firmalar, mevcut küresel ve yerel maliyet baskıları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Üreticinin üzerindeki finansman yükünün hafifletilmesi amacıyla devlet desteklerinin artırılması gerektiğini belirten sektör temsilcileri, nakit akışını rahatlatacak yapısal çözümler öneriyor.

"İhracatçıya KDV Ödemelerinde 1 Yıl Erteleme Sağlanmalı"

İhracat yapan firmaların en büyük çıkmazlarından birinin nakit akışı yönetimi olduğunu ifade eden uzmanlar, KDV konusunda yeni bir düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Sektör paydaşları, ihracatçı firmaların üzerindeki finansal baskıyı azaltmak adına şu öneride bulunuyor:

"İhracatçı firmalar için KDV ödemeleri belirli bir süreyle ertelenmeli. Örneğin, devletin ihracatçıya KDV ödemelerini 1 yıl sonra yapma imkanı sunması, firmaların elindeki nakit gücünü üretime ve yatırıma yönlendirmesini sağlayacaktır. Bu tarz uygulamalar üretim motivasyonunu doğrudan artırır."

"Destekleyici Kur Modeli Devreye Alınmalı"

Mevcut kur politikalarının ve kur üzerindeki baskının ihracatçının kar marjını ve küresel pazardaki fiyat rekabetini olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Döviz kazandırıcı faaliyetlerin teşvik edilmesi için daha güçlü bir kur modeline ihtiyaç duyulduğunu belirten temsilciler, alternatif bir sistem öneriyor:

Özel Kur Desteği: İhracatçının elde ettiği döviz gelirini piyasa kurunun üzerinde, devlet destekli özel bir orandan bozabilmesi imkanı tanınmalı.

Örnek Model: Mevcut dolar kuru seviyesinin, ihracatçıya özel olarak belirlenecek daha yüksek ve avantajlı bir teşvik kuru üzerinden hesaplanması, üretimi ve yatırımı ciddi oranda teşvik edecektir.

"Üreten Firmalar Desteklenirse Türkiye Kazanır"

Türkiye'nin küresel ticaretteki payının artması ve ekonomik istikrarın sürdürülebilmesi için üreticinin stratejik olarak korunması gerektiğinin altı çiziliyor. İhracatçıların sadece kendi ticari hacimlerini değil, istihdamı ve ülkeye giren döviz miktarını da büyüterek makroekonomiye doğrudan katkı sağladığı belirtilirken, bu firmaların özel destek kapsamına alınmasının Türkiye'nin geleceği açısından kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.