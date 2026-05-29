Tatilciler Son Günü Beklemedi

Pazar günü resmen sona erecek olan uzun bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar, son gün yaşanabilecek olası büyük yoğunluktan kaçınmak için yollara erken koyuldu. Ancak tatilin 7’nci, bayramın ise 3’üncü gününde başlayan bu erken hareketlilik, yollarda şimdiden ciddi bir araç yoğunluğuna sebep oldu.

Trafik Zaman Zaman Duruyor

Özellikle Karadeniz bölgesindeki illeri İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere bağlayan ana arter konumundaki D-100 kara yolu Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu’nda iki şeritli hat boyunca uzun araç kuyrukları oluştu. Akışın zaman zaman tamamen durduğu güzergahta, kilometrelerce uzayan kuyruklar havadan çekilen görüntülere de yansıdı.

Ekipler Teyakkuzda: Bölgede tıkanıklığı açmak ve olası kazaların önüne geçmek için polis ve jandarma trafik ekipleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Ekipler, kritik noktalarda akışı sürekli kılmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Yoğunluk Pazar Gününe Kadar Artarak Sürecek

Yetkililer ve trafik uzmanları, dönüş yolculuğunun dalgalar halinde devam edeceğini ve asıl büyük yoğunluğun tatilin son günü olan pazar gününe kadar artarak sürmesini beklediklerini belirtiyor. Sürücülere yola çıkmadan önce alternatif güzergahları değerlendirmeleri, hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılar yapılıyor.