İnternette çığ gibi büyüyen ilginin ardından hükümet devreye girerek sıra dışı hayvanı ulusal hayvanat bahçesinde koruma altına aldı.

İşte sosyal medyayı sallayan ve kesimhaneden hayvanat bahçesine uzanan o ilginç hikayenin detayları:

Sosyal Medya Baskısı Hükümeti Harekete Geçirdi

Yaklaşık 170 milyon Müslüman nüfusa sahip Bangladeş’te, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kesilmesi planlanan hayvanlar arasında en çok dikkat çeken isim "Trump" lakaplı albino manda oldu. Hayvanın fotoğraflarının ve videolarının internette viral olmasının ardından, Dakka hükümeti duruma müdahale etme kararı aldı. Alınan özel kararla, dev mandanın kesilmek yerine devlet korumasına devredilmesi kararlaştırıldı.

Polis Ekipleri Devreye Girdi

Mandanın eski sahibi 38 yaşındaki Zia Uddin Mridha, hayvana sıra dışı sarı tüyleri nedeniyle kardeşinin "Trump" adını verdiğini belirtti. Bayram öncesinde satışı gerçekleşen hayvan için Bangladeş Hayvancılık Departmanı resmi talepte bulundu. Talep üzerine harekete geçen emniyet güçleri, mandayı yeni sahiplerinden teslim aldı.

Dakka Keraniganj Polis Merkezi Amiri Mohammad Ruhul Quddus, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yetkililer bu albino mandanın henüz çok genç olduğunu ve daha uzun yıllar yaşayabileceğini belirtti. Nadir bir tür olması sebebiyle koruma altına alınması istendi" ifadelerini kullandı.

Ulusal Hayvanat Bahçesinde Özel Bölüm

Güvenli bir şekilde koruma altına alınan "Trump", Dakka’daki Ulusal Hayvanat Bahçesi’ne nakledildi. Ziyaretçilerin ve basının yoğun ilgi gösterdiği manda için özel önlemler alındı.

Ulusal Hayvanat Bahçesi Küratörü Atiqur Rahman, hayvanın mevcut durumu ve geleceği hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Albino manda için hayvanat bahçemizde tamamen ayrı ve özel bir bölüm hazırladık. Sağlık durumunun takibi için ilk etapta iki hafta boyunca karantinada tutulacak. Ayrıca kendisiyle özel olarak ilgilenmesi ve bakımını üstlenmesi için bir görevli atadık."

Bangladeş'te bu yıl Kurban Bayramı kapsamında 12 milyondan fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanın kurban edilmesi beklenirken, "Trump" kendine has tarzı sayesinde hayatını kurtaran istisnai bir figür olarak ulusal hayvanat bahçesinin yeni gözdesi oldu.