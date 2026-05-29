Başvuru sayısındaki bu devasa artışa rağmen, Türk vatandaşlarının vize almakta yaşadığı zorluklar ve ret oranları neredeyse hiç değişmedi.

İşte 2025 yılı Schengen vize haritasının öne çıkan tüm detayları...

Her 7 Başvurudan Biri Reddedildi!

Türkiye, 2025 yılında da Çin'in ardından dünyada Schengen bölgesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke unvanını korudu. Ancak başvuru hacmindeki büyüme, vize onay süreçlerine olumlu yansımadı.

2024 Başvuru Sayısı: 1.173.917

2025 Başvuru Sayısı: 1.268.376 (%8 artış)

2024 Ret Oranı: %14,54

2025 Ret Oranı: %14,59

Açıklanan veriler, Türkiye'den yapılan yaklaşık her 7 başvurudan birinin olumsuz sonuçlandığını gösteriyor. 2025 yılında tam 183 bin 196 başvuru reddedilirken, 1 milyon 72 bin 54 başvuruya ise onay çıktı.

Türk Vatandaşlarına En Çok Ret Veren Ülkeler

Schengen temsilciliklerinin verilerine bakıldığında, özellikle Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına karşı oldukça "cimri" davrandığı görülüyor. Türkiye ortalamasının (%14,59) çok üzerinde ret veren ve listenin başında yer alan ülke Malta oldu.

2025 Yılı Schengen Ret Oranları (En Yüksekler)

Ülke Ret Oranı (%) Malta %34,8 Polonya %29,3 İsveç %26,5 Norveç %24,7 Finlandiya %21,2 Almanya %21,1 Danimarka %19,2

Türklerin Güvenli Limanı: Yunanistan Zirvede!

Schengen rotasında Türk vatandaşlarının hem en yoğun başvuru yaptığı hem de en yüksek onay oranına ulaştığı ülke komşu Yunanistan oldu.

2025 yılında Yunanistan’ın Türkiye’deki temsilciliklerine toplam 310 bin 920 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 276 bin 959’u olumlu sonuçlanırken, Yunanistan’ın ret oranı yüzde 10,7 ile genel ortalamanın oldukça altında kaldı. Popülerlikte Yunanistan'ı sırasıyla Almanya, Fransa ve Hollanda takip etti.

Tek Teselli "Çok Girişli" Vize Sayısındaki Artış

Vize krizinin ortasında seyahat severleri sevindirecek tek olumlu gelişme ise çok girişli (multi) vize oranlarında yaşandı.

2024 yılında 645 bin 583 olan çok girişli vize sayısı, 2025 yılında 736 bin 556’ya yükseldi. Böylece Türkiye'den alınan vizelerin yaklaşık yüzde 69’unu uzun süreli ve çok girişli vizeler oluşturdu.

Tartışmalar Devam Ediyor

Başvuru sayısının katlanarak artmasına rağmen ret oranlarının kemikleşmiş bir şekilde yerinde sayması, Türkiye'de uzun süredir gündemde olan "Schengen vizesine erişim engelleri ve randevu krizleri" tartışmalarının 2026 yılında da sıcaklığını koruyacağını gösteriyor.