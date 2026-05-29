Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Kurban Bayramı'nın arefe günü ile bayramın birinci gününde yaş çay alımlarına ara vermişti. Bayramın ikinci gününden itibaren alım merkezlerinin kapılarını yeniden açmasıyla birlikte, Rize ve çevre illerdeki çay alım yerlerinde büyük bir yoğunluk yaşanmaya başladı.

Özel Sektörün Tabandan Peşin Alımı Motivasyonu Artırdı

ÇAYKUR'un yanı sıra özel sektör firmalarının da devreye girmesi üreticinin yüzünü güldürdü. Özel sektörün yaş çay kilogram fiyatını taban fiyat olan 35 TL olarak belirlemesi ve ödemeleri peşin yapacağını açıklaması, müstahsillerin hasat motivasyonunu artırdı.

9 günlük uzun Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde çay toplayarak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, yağmurlu havaya rağmen çaylık alanlarda yoğun bir mesai harcamaya devam ediyor. Bölgedeki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.