Kent genelinde kasaplarda hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren dükkanların önünde sıraya girdi. Kasaplar, artan yoğunluk nedeniyle gün boyu vatandaşlara et parçalama ve kıyma çekme hizmeti verdi.



Samsun Kasaplar Odası’na kayıtlı işletmelerde kıymanın kilogramının 30 TL’den çekildiği öğrenilirken, bir kasaba günlük ortalama 500 ila 600 kişinin geldiği belirtildi.



Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, bayram dönemlerinde her yıl benzer yoğunluğun yaşandığını ifade ederek, "Her sene olduğu gibi bu sene de yoğunluk var. Bütün kasap esnaflarımızda yoğunluk var. İnsanlar kurbanlarını kesti, bizler de yardımcı oluyoruz. Etlerini parçalıyoruz, kıymalarını çekiyoruz" dedi.



Sokakta yapılan kıyma çekimine dikkat çeken Şen, bunun halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu belirterek, "Rahatsız olduğumuz konu dışarıda sokağın ortasında kıyma çekilmesi. Sokağa makine koyup kıyma çekiyorlar. Bu konuda cezalar caydırıcı değil. İnsan sağlığıyla oynanmasın" ifadelerini kullandı.