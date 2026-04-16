Son açıklanan veriler, özellikle bireysel yatırımcıların halka arzlara güçlü bir ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzında katılım sayısı 935 bin kişiye ulaşarak son dönemlerin en yüksek seviyelerinden biri olarak kaydedildi. En düşük katılım ise 125 bin seviyelerinde gerçekleşti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 2023 yılının ekim ayında gerçekleştirilen TAB Gıda halka arzında ise 5 milyonu aşan rekor katılım dikkat çekmişti. Aradan geçen sürede talep daha dengeli bir yapıya otururken, son veriler yine de 1 milyon bandına yaklaşan güçlü bir yatırımcı ilgisine işaret ediyor.

Halka arzlar ekonomide çok yönlü etki yaratıyor

Uzmanlara göre halka arzlar yalnızca şirketler için finansman aracı değil, aynı zamanda ekonomi genelinde önemli etkiler oluşturuyor. Bu etkiler arasında vergi gelirlerinde artış, şirketlerin alternatif finansman kaynaklarına erişimi, sermaye piyasalarında likidite artışı ve bireysel yatırımcıların piyasaya katılımının genişlemesi yer alıyor.

Ayrıca halka arz süreçlerinin; denetim, hukuk, danışmanlık ve reklam gibi birçok sektöre de dolaylı ekonomik katkı sağladığı ifade ediliyor.

Sermaye piyasalarının payı tartışma konusu

Sektör değerlendirmelerinde Türkiye’de finansman yapısında banka kredilerinin ağırlığı dikkat çekiyor. Uzmanlar, Türkiye’de finansmanın yaklaşık %95’inin banka kredileri üzerinden sağlandığını, sermaye piyasalarının payının ise %5 seviyesinde kaldığını belirtiyor. Buna karşılık gelişmiş ekonomilerde bu dengenin çok daha eşit bir yapıya yaklaştığı vurgulanıyor.

Özellikle ABD’de sermaye piyasalarının finansman içindeki payının yüksek olduğu, Nasdaq gibi büyük borsaların trilyon dolarlık piyasa değerlerine ulaştığı hatırlatılarak, Türkiye’de yatırımcı tabanının genişletilmesinin önemine dikkat çekiliyor.

Beklentiler: Daha fazla halka arz

Sektör temsilcileri, yatırımcı ilgisinin sürmesi halinde halka arz süreçlerinin hızlanabileceğini ve piyasaya daha fazla şirketin dahil olabileceğini ifade ediyor. Bu durumun hem sermaye piyasalarının derinleşmesine hem de ekonomik büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.