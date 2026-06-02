İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tüm sanıkların beraatine hükmedildi.

5 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyordu

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturma, Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV kanalı ve dijital yayın platformunda yayınlanan müsabakalarda yasa dışı bahis reklamlarının yer aldığı ve bu yolla insanların yasa dışı bahse teşvik edildiği iddiasıyla başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, aralarında Ilıcalı’nın da bulunduğu toplam 8 şirket yetkilisinin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyordu.

Mahkeme Beraat Kararı Verdi

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada davanın karar aşamasına geçildi. Hakim karşısına çıkan dosyada, savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti; Acun Ilıcalı ve diğer 7 platform yöneticisinin suçsuzluğuna hükmederek beraat kararı verdi.