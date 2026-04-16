Söz konusu ihraç aynı gün başarıyla tamamlanırken, toplam ihraç tutarı 2 milyar ABD doları oldu. İhraçtan elde edilecek kaynağın 22 Nisan 2026 tarihinde hesaplara aktarılacağı bildirildi.

Tahvilin kupon oranı yüzde 6,375 olarak belirlenirken, getiri oranı yüzde 6,400 seviyesinde gerçekleşti. İhraca uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi geldi. Yaklaşık 180 yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 3 katına yakın talep toplandı.

Tahvilin yatırımcı dağılımına bakıldığında, en büyük payı yüzde 44 ile Birleşik Krallık ve İrlanda’daki yatırımcılar aldı. Bunu yüzde 33 ile ABD, yüzde 13 ile diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8 ile Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 2 ile diğer ülkeler takip etti.

Gerçekleştirilen bu işlemle birlikte, Türkiye’nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman tutarı yaklaşık 7,9 milyar ABD dolarına ulaştı.