İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Toroğlu’nun katıldığı yayındaki iddiaları mercek altına alındı ve ünlü yorumcu hakkında hapis cezası talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ müşteki sıfatıyla yer alırken, Erman Toroğlu ise şüpheli olarak kaydedildi.

Soruşturmaya konu olan olay, Erman Toroğlu’nun geçtiğimiz 8 Şubat tarihinde katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği iddialara dayanıyor. Toroğlu programda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında gizli bir görüşme gerçekleştiğini ve bu görüşmede belirli konuların masaya yatırıldığını öne sürmüştü. Savcılık, programda ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamu düzenini yakından ilgilendiren asılsız bilgiler olduğunu belirterek hukuki süreci başlattı.

Hazırlanan iddianamenin detaylarında, Toroğlu’nun ifadelerinin kamu kurumlarına olan güveni zedeleyebilecek nitelikte olduğu ve kamuoyunda kasıtlı olarak yanlış bir algı yaratmayı amaçladığı vurgulandı. Söz konusu açıklamaların toplumda endişe, korku veya panik uyandırma amacı taşıdığı değerlendirilirken, televizyon ekranlarından geniş kitlelere ulaştırılması sebebiyle de suçun "aleniyet" unsurlarını oluştuğu kanaatine varıldı. Bu gerekçeler doğrultusunda savcılık, Erman Toroğlu'nun "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan Toroğlu'nun davası spor ve hukuk camiası tarafından yakından takip ediliyor.