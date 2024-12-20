Yangın Kozağaç Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün baca temizliği yapıldığı öğrenilen iki katlı ahşap çatılı evde yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalleli yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, evde yaşayan Kadriye ve Selver Atilla isimli yaşlı çiftin alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.