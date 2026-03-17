Arlight Aydınlatma A.Ş Genel Müdürü Altuğ Bilgiç, aydınlatmanın geleceğinin kontrol sistemlerinde olduğunu vurguladı. Gerçekleştirdikleri projelerde gelişen teknoloji sayesinde daha az enerjiyle daha yüksek verimde üretim yapabildiklerini açıklayan Bilgiç, “Fagerhult bünyesinde yer almak bize ciddi bir mühendislik ve teknoloji altyapısı sağlıyor. Grup içinde geliştirilen yatırımları Arlight’ın sahadaki gücüyle birleştirip, bu katma değeri Türkiye’ye taşıyoruz” dedi.

Profesyonel aydınlatma sektöründe 35’nci yılını kutlayan Arlight, Ankara’daki üretim üssü ve İstanbul merkezinde eğitim, sağlık, perakende, ofis, endüstriyel ve kentsel dış mekan uygulamalarına özel projeler geliştiriyor. Tasarım, verimlilik ve sürdürülebilirliği merkezine koyan Arlight, enerji verimliliği sağlayan, yenilikçi ve kullanıcı odaklı aydınlatma çözümleri ile yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda projeye imza atıyor.

İskoçya’daki Dundee Lisesi Projesi’nden Abdi ipekçi Spor Salonu’na, Hollanda’nın en büyük perakende şirketi Bol’un Ultrech merkez ofisinden Çatalhöyük Ziyaretçi Merkezi’ne, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'ndan Konya Başkanlık Merkezi'ne kadar 35 yıldır büyük ve stratejik projelere imza attıklarını söyleyen Arlight Genel Müdürü Altuğ Bilgiç, “Doğru aydınlatmayı, en uygun yerde, ileri teknolojiyle kurmaya odaklanıyoruz. Temel yaklaşımımız mühendisliği merkeze alan aydınlatma çözümleri sunmak. Hem iç hem de dış mekanda aydınlatma ihtiyacının en güncel teknolojilerle, en iyi sonuçları verecek şekilde karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

Doğru enerji için simülasyon programları ve hesaplama araçları kullanıyoruz

Dünyanın 27 ülkesinde 4 bin 100 çalışanıyla faaliyet gösteren Fagerhult Group’un Türkiye’deki markası Arlight,150 kişilik uzman kadrosuyla hem yerel hem de uluslararası pazarlarda büyümesini sürdürüyor. Bilgiç bu büyümenin arka planına şu sözlerle anlattı:

“Enerji verimliliğinin yanında insan verimliliğini de dikkate almak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse mavi ışık insanı daha dinç ve hareketli hissettirirken, sarı tonlar sakinleştiricidir. Yaşam alanlarında loş, sıcak ışığı; çalışma ortamlarında ise daha soğuk ışık spektrumlarını tercih etmemizin nedeni bu. Arlight olarak bu analizler için simülasyon programları ve hesaplama araçları kullanıyoruz. Bir ortamda hangi aydınlatma çözümünü uygularsak ne kadar enerji tasarrufu veya tüketimi olacağını, hangi görsel/psikolojik sonucu doğuracağını ölçümleyebiliyoruz.”

“Türkiye’de aydınlatmadan kaynaklanan toplam enerji tüketimini kademeli şekilde yüzde 16,3 seviyelerinden yüzde 5’lere indirmenin teknik olarak mümkün olduğunu görüyoruz”

Aydınlatmada muazzam bir verimlilik potansiyeli olduğunu ifade eden Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü:

“2023 verilerine göre dünyada üretilen enerjinin yaklaşık yüzde 12- 19’u elektriğe, yani aydınlatmaya gidiyor. Başka bir ifadeyle, yalnızca aydınlatma için üretilen enerjinin yaklaşık beşte birini tüketiyoruz. Bu oldukça büyük bir oran. Türkiye’nin fiziksel altyapısının da yaşlandığını göz önünde bulundurursak; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde mevcut teknoloji eskidi. Bu nedenle mevcut altyapıyı tamamen yenilemeden; eski ve verimsiz aydınlatma sistemlerinin, yeni nesil, enerji tasarruflu ve akıllı çözümlerle iyileştirilmesi büyük önem taşıyor. Biz bu dönüşümü yol aydınlatmalarından spor salonlarına, okullardan fabrikalara kadar geniş ölçekte yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Gelişen teknolojiyle Türkiye’de aydınlatmadan kaynaklanan toplam enerji tüketimini kademeli şekilde yüzde 16,3 seviyelerinden yüzde 5’lere indirmenin teknik olarak mümkün olduğunu görüyoruz.”

Arlight’ın 35 yıllık yolculuğundan da bahseden Genel Müdür Altuğ Bilgiç, markanın köklü geçmişinin gelecek hedeflerinin en güçlü dayanağı olduğunu vurguladı:

“Arlight’ın hikâyesi 1991 yılında Ankara’da başladı. Yıllar içinde büyüdü, dönüştü ve güçlendi. 2026, bu yolculukta bizim için özel bir durak; 35’nci yılımızı kutluyoruz. Bugün Fagerhult Group bünyesinde; geniş ürün gamımız, güçlü Ar-Ge altyapımız ve deneyimli kadromuzla aydınlatmanın geleceğini şekillendiriyoruz. 35 yıllık mühendislik birikimimizi, Fagerhult’un global deneyimiyle birleştirerek; verimlilikten kaliteye, kullanım kolaylığından sürdürülebilirliğe uzanan insan odaklı çözümler geliştiriyoruz. 2030 yılına kadar yüzde 100 akıllı aydınlatma çözümlerine geçme hedefimize, hep birlikte ve kararlılıkla ulaşacağımıza inanıyorum. Verimlilik ve sürdürülebilirlik odağında, geleceğin aydınlatma çözümlerini geliştirmeye devam edeceğiz.”