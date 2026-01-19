İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi. MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan çalışmalarda, Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav’ın yönetim kurullarında yer aldığı şirketlerin banka hesapları üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlarda para transferleri yapıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis oyunları üzerinden elde ettikleri haksız kazancı belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı içerisinde üçüncü kişilerin hesaplarını kullanarak sistem dışına çıkardıkları, nakit çekim yoluyla paranın izini zorlaştırdıkları ve suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları tespit edildi.

Bu kapsamda 18 Ocak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 milyon 600 bin TL ile 13 bin ABD doları ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan yaklaşık 3 milyar Türk lirasına el konuldu.