Spot gümüş (XAGUSD), pazartesi günü 94,15 dolar seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Fiyatlar, haberin yazıldığı sırada 93,90 dolar civarında dengelenirken, gümüşün aylık yükselişi yaklaşık yüzde 32’ye ulaştı.

Trump’ın açıklamaları piyasaları sarstı

Yatırımcı algısı, Trump’ın Grönland’ı satın alma girişimi kapsamında bazı Avrupa ülkelerine yönelik gümrük tarifesi tehdidini duyurmasının ardından belirgin şekilde bozuldu. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, tarifelerin 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10’dan başlayacağını, “Grönland’ın tamamen satın alınmasına yönelik bir anlaşma sağlanmaması” halinde haziran ayında yüzde 25’e yükseltileceğini ifade etti.

Söz konusu açıklamalar, küresel piyasalarda belirsizliği artırırken, hisse senetleri ve ABD doları üzerinde baskı yarattı. Bu ortamda yatırımcılar, güvenli limanlara yönelerek gümüş ve altın gibi değerli metallere olan talebi artırdı.

Çift yönlü destek: Güvenli liman ve sanayi talebi

Analistler, gümüşün hem yatırım aracı hem de sanayi metali olma özelliği sayesinde güçlü bir destek bulduğuna dikkat çekiyor. Fiziksel talebin mevcut arzın üzerinde seyretmesi de fiyatları yukarı yönlü destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan Altın-Gümüş oranının 50 seviyeleri civarında bulunması, gümüşün altına kıyasla belirgin bir göreceli üstünlük sağladığını gösteriyor. Bu durum, yatırımcıların daha yüksek getiri potansiyeline sahip değerli metallere yöneldiğine işaret ediyor.

Teknik görünüm: Yükseliş trendi korunuyor

Teknik açıdan bakıldığında, XAGUSD güçlü yükseliş trendini sürdürüyor. Yükselen hareketli ortalamalar ve diplerden gelen alımlar, fiyatlardaki yukarı yönlü momentumun devam ettiğine işaret ediyor. 4 saatlik grafikte fiyatların üst Bollinger Bandı’na doğru baskı yaptığı görülürken, bu durum kısa vadede bir miktar duraklama riskini de beraberinde getiriyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 91,36 dolar seviyesindeki orta Bollinger Bandı ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına kalıcı bir sarkma yaşanması halinde 87,66 dolar civarındaki alt Bollinger Bandı gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise psikolojik 100 dolar seviyesi önemli bir hedef olarak izleniyor.

Momentum göstergeleri de yükselişi destekliyor. 4 saatlik Göreceli Güç Endeksi (RSI), 50 seviyesinden toparlanarak 63’e yükseldi. Bu görünüm, kısa vadeli konsolidasyon riskine rağmen gümüşte yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret ediyor.