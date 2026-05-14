Satışların 40 bin 306’sı birinci el, 86 bin 502’si ikinci el olarak gerçekleşirken birinci el konut satışları yıllık bazda yüzde 9,6 artış kaydetti. İpotekli konut satışları ise yüzde 40,5’lik güçlü artışla 25 bin 771 adede ulaştı. Birinci el konut satışlarındaki artışın tüketicinin bütçesine ve lokasyonuna uygun konut bulduğu anda satın alma kararını ertelemediğine işaret ettiğini vurgulayan Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, “Konut kredisi kullanımındaki yüzde 40,5’lik artış, yüksek faiz ortamına ve küresel risklere rağmen konuta olan talebin canlılığını koruduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde kredi faizlerinde yaşanabilecek düşüşle birlikte konut fiyatlarında yukarı yönlü hareketin hızlanabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle konut sahibi olmak isteyenler açısından mevcut dönemin önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz” dedi.

Nisan 2026’da Türkiye genelinde 126 bin 808 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında artarak 40 bin 306; ikinci el konut satışları ise yüzde 0,3 oranında azalarak 86 bin 502 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,8, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,2 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 oranında artarak 25 bin 771 oldu.

“Talep birinci ele kayıyor”

Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, konut piyasasında tüketici davranışlarının değişmeye başladığını belirterek özellikle birinci el konut satışlarındaki yükselişin dikkat çekici olduğunu söyledi. Taş, “İkinci el satışlar yataya yakın seyrederken birinci el konut satışlarında yaşanan artış, tüketicinin yeni, güvenli ve kampanyalı projelere yöneldiğini gösteriyor. Özellikle yeni deprem yönetmeliğine uygun, ulaşım avantajı sunan ve alternatif ödeme modelleri geliştiren projeler daha fazla ilgi görüyor” dedi.

Kredili satışlardaki artışın da önemli bir gösterge olduğuna dikkat çeken Taş, “Yüksek faiz ortamına rağmen ipotekli satışların yüzde 40’ın üzerinde artması, konut talebinin canlılığını koruduğunu ortaya koyuyor. Tüketici artık sadece faiz oranına bakmıyor; doğru fiyat, doğru lokasyon ve güven veren markalı projelerle karşılaştığında satın alma kararını öne çekebiliyor” diye konuştu.

“Konut alıcısı bekle-gör döneminden çıkıyor”

Son dönemde kira artışlarının ve inşaat maliyetlerindeki yükselişin tüketicinin satın alma kararlarını hızlandırdığını ifade eden Ramazan Taş, şunları söyledi:

“İnşaat maliyetleri ile konut fiyatları arasındaki makas henüz tam anlamıyla kapanmış değil. Faizlerde önümüzdeki dönemde yaşanabilecek olası geri çekilme süreciyle birlikte ertelenmiş talebin yeniden hızlanabileceğini düşünüyoruz. Bu durumun özellikle yeni konut fiyatlarında yukarı yönlü hareketi desteklemesi muhtemel görünüyor. Bugün gelinen noktada tüketici artık ‘bekleyeyim’ psikolojisinden çıkmaya başladı. Uygun fiyatlı, doğru konumlanan ve yaşam ihtiyacına cevap veren projelerde satın alma kararının daha hızlı verildiğini görüyoruz. Tüketici artık uygun gördüğü lokasyon, büyüklük ve bütçedeki konutu bulduğu anda harekete geçiyor. Konut fiyatlarının daha da yukarı gideceği beklentisi, satın alma kararını erkene çekiyor.”