Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve piyasadaki likiditeyi kontrol altına almak adına ilave sıkılaştırma adımları attı. Bankacılık sistemindeki kredi büyüme hızını yavaşlatmayı hedefleyen yeni düzenleme, bugün itibarıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, ihtiyaç ve taşıt kredileri başta olmak üzere hem bireysel hem de ticari kredi türlerinde büyüme sınırları düşürüldü.

Bireysel Kredilerde Limitler Aşağı Çekildi

TCMB'nin yeni makroihtiyati tedbirleri kapsamında, bireysel kredi türlerinin tamamında büyüme sınırları 1 puan daraltıldı. En dikkat çekici değişiklik ise tüketicilerin sıkça başvurduğu ihtiyaç ve taşıt kredilerinde yaşandı.

İhtiyaç ve Taşıt Kredileri: 8 haftalık dönem için daha önce yüzde 4 olarak uygulanan büyüme sınırı yüzde 3’e indirildi.

Kredili Mevduat Hesabı (KMH): Tüketicilerin acil nakit ihtiyaçları için kullandığı KMH limitlerindeki büyüme sınırı yüzde 2'den yüzde 1’e çekildi.

Ticari Kredilere de Sıkı Takip: KOBİ ve Büyük İşletmeler Kapsamda

Ekonomideki soğuma adımları sadece bireysel kredilerle sınırlı kalmadı; ticari kredi kanadında da limitler yeniden belirlendi. İşletmelerin ölçeklerine göre yapılan düzenleme şu şekilde:

Büyük Ölçekli İşletmeler: KOBİ dışı firmalara kullandırılan Türk lirası ticari kredilerde büyüme sınırı 1 puanlık düşüşle yüzde 3'ten yüzde 2'ye geriledi. Türkiye Dış Borç İstatistikleri açıklandı İçeriği Görüntüle

KOBİ Kredileri: Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik TL kredilerinde ise daha esnek bir duruş sergilenerek 0,5 puanlık bir daraltmaya gidildi ve sınır yüzde 5'ten yüzde 4,5'e çekildi.