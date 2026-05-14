2026 yılının Nisan ayında Türkiye genelinde toplam 126 bin 808 konut satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,6 artış göstererek 40 bin 306’ya yükselirken, ikinci el konut satışları yüzde 0,3 düşüşle 86 bin 502 olarak kaydedildi. Böylece toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 31,8, ikinci el konutların payı ise yüzde 68,2 oldu. Aynı dönemde ipotekli konut satışları da dikkat çekici bir yükseliş göstererek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 artışla 25 bin 771 adet olarak gerçekleşti

“Sektör güçlü duruşunu koruyor”

FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel, konut sektörünün yüksek faiz ortamına ve küresel belirsizliklere rağmen güçlü duruşunu koruduğunu belirterek, “Nisan ayında açıklanan veriler, vatandaşın konuta olan ilgisinin devam ettiğini net şekilde gösteriyor. Özellikle ilk el konut satışlarındaki yükseliş, yeni ve nitelikli projelere olan talebin arttığını ortaya koyuyor. Deprem güvenliği, sosyal donatı alanları ve enerji verimliliği gibi unsurlar artık tüketicinin satın alma kararında çok daha belirleyici hale geldi” dedi. İpotekli konut satışlarında yaşanan yüzde 40,5’lik artışın dikkat çekici olduğunu ifade eden Temel, “Yüksek kredi maliyetlerine rağmen kredi kullanımında yaşanan artış, konutun artık yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda artan kira fiyatlarına karşı önemli bir güvence olarak görüldüğünü ortaya koyuyor” diye konuştu.

“Ev almak için uygun zaman”

Öte yandan inşaat maliyetlerindeki yükselişe rağmen konut fiyatlarının reel bazda gerilemeye devam ettiğine dikkat çeken Emrullah Temel, şunları söyledi:

“TÜİK verilerine göre İnşaat Maliyet Endeksi, 2026 yılının Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,24 arttı. Buna karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Konut Fiyat Endeksi reel bazda yüzde 3,4 geriledi. İnşaat maliyetlerinin yükselmeye devam ettiği bir dönemde konut fiyatlarının enflasyonun altında artış göstermesi, mevcut fiyat seviyelerinin hâlâ önemli fırsatlar sunduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki süreçte küresel belirsizliklerin azalması ve kredi faizlerinde beklenen geri çekilmenin başlamasıyla birlikte konut fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareketin güçlenebileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle mevcut dönemin, konut sahibi olmak ve gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”