Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 223,4 seviyesine yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında ise endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 artış kaydetti. Ancak aynı dönemde enflasyon karşısındaki değerini ifade eden reel değişim, yüzde 4,3 oranında azalış olarak kayıtlara geçti.

Üç Büyükşehirde Konut Fiyatları Ne Oldu?

Nisan ayında Türkiye'nin üç büyük metropolünde de konut fiyatlarında yükseliş trendi devam etti. Aylık bazda en yüksek artış Ankara'da görülürken, yıllık bazda da başkent zirvedeki yerini korudu.

Şehir Aylık Artış (%) Yıllık Artış (%) İstanbul %1,6 %26,2 Ankara %2,6 %29,9 İzmir %2,1 %26,7

Zirve Erzurum Bölgesinde, En Düşük Artış Ege'de

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre, Nisan 2026 döneminde yıllık konut fiyatlarının en çok uçuşa geçtiği bölge yüzde 33,6 artışla Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır oldu. Buna karşın en sakin seyir, yıllık yüzde 16,7 artışla Aydın, Denizli ve Muğla bölgesinde izlendi.

Yeni Kiracı Kira Endeksi de Açıklandı: Yıllık Artış Yüzde 31,7

Merkez Bankası'nın yakından takip edilen bir diğer verisi olan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında arttı. YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 31,7 yükselirken, reel olarak ise yüzde 0,5 oranında hafif bir azalış gösterdi.

Yeni Kiralarda Ankara Lider

Üç büyükşehirdeki yeni kiracı kira endeksindeki değişimler ise şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul: Aylık %1,4 artış | Yıllık %36,2 artış

Ankara: Aylık %2,8 artış | Yıllık %36,7 artış

İzmir: Aylık %1,2 artış | Yıllık %29,4 artış

Yeni kiracı kiralarında Türkiye genelinde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile Ankara bölgesinde gerçekleşirken; en düşük yıllık artış ise deprem bölgesini kapsayan yüzde 21,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye bölgesinde kaydedildi.