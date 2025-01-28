Haber/Kamuran Abacıoğlu

Bahçeli’den Yangın ve Sorumluluk Mesajı: "Hesap Vermekten Kaçış Yok"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli meclisteki grup toplantısında Kartalkaya yangınında hayatını kaybedenlerin isimlerini tek tek okurken gözyeşlarını tutamadı.

Bahçeli, yangında yaşamını yitiren 78 kişinin vebalini taşıyanların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Otel sahibinden valiliğe, belediyeden ilgili bakanlığa kadar herkes hesap versin" dedi.

"Yargı Görevini Yapmalı"

Bahçeli, Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu’nun devreye girmesini istedi. Bahçeli, sosyal medyada yayımlanan resmi raporlar ve otelin itfaiye raporundaki eksikliklerin üzerine gidilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Eerdoğan: "Suçlu arkadaşımız dahi olsa cezasını çekecek!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangına ilişkin MKYK üyelerine, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dedi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanmıştı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenildi.

Toplantıda bakanlar da gelen sorular üzerine söz aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, itfaiye ile ilgili denetimlerin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ise Kartalkaya'daki bütün kronolojik sıralamayı anlattığı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini ifade etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması teklifi vereceklerini söylediği öğrenildi.