Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından WhatsApp, uzun süredir beklenen kullanıcı adı (username) özelliğini duyurdu. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca belirledikleri kullanıcı adı üzerinden kişi ve gruplarla iletişim kurabilecek.

Şirketin açıkladığı yeni özellikle birlikte WhatsApp'ta iletişim deneyimi daha güvenli ve gizlilik odaklı hale gelecek. Özellikle telefon numarasını tanımadığı kişilerle paylaşmak istemeyen kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlanması hedefleniyor.

İlk etapta rezervasyon süreci başlayacak

WhatsApp, yaklaşık 3 milyar kullanıcıya hizmet vermesi nedeniyle aynı kullanıcı adlarına yönelik yoğun talebi önlemek amacıyla ilk aşamada kullanıcı adı rezervasyon sistemi başlatacak. Kullanıcılar bu hafta itibarıyla istedikleri kullanıcı adını ayırtabilecek.

Kullanıcı adı özelliği ise önümüzdeki aylarda kademeli olarak tüm hesaplarda aktif hale getirilecek.

Her kullanıcı adına özel olacak

Yeni sistemde her kullanıcı adı benzersiz olacak. Daha önce alınmış bir kullanıcı adı ikinci kez kullanılamayacak. Uygun isim bulmayı kolaylaştırmak amacıyla WhatsApp, alternatif öneriler sunan bir kullanıcı adı oluşturucu özelliğini de devreye alacak.

Gizlilik seçenekleri genişletiliyor

WhatsApp, kullanıcı adı sistemiyle birlikte yeni gizlilik kontrollerini de kullanıma sunacak. Buna göre kullanıcılar;

Kendilerine kullanıcı adı üzerinden kimlerin ulaşabileceğini belirleyebilecek.

İsteğe bağlı olarak yalnızca belirli kişilerin bildiği bir kullanıcı adı anahtarı oluşturabilecek.

oluşturabilecek. Bir kişi veya işletmeyle ilk kez iletişime geçildiğinde kullanıcı adı otomatik olarak karşı tarafa gösterilmeyecek.

Bu düzenlemeyle kullanıcıların kişisel bilgilerinin daha etkin şekilde korunması amaçlanıyor.

Kullanıcı adı nasıl alınacak?

Kullanıcı adı rezervasyonu açıldığında işlem şu adımlarla gerçekleştirilebilecek:

WhatsApp uygulamasını açın.

Ayarlar menüsüne girin.

menüsüne girin. Hesap bölümünü seçin.

bölümünü seçin. Kullanıcı Adı sekmesinden istediğiniz kullanıcı adını belirleyerek rezervasyonunuzu tamamlayın.

WhatsApp, yeni özelliğin dünya genelindeki tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulacağını ve dağıtım sürecinin önümüzdeki aylarda devam edeceğini açıkladı.