Toplantıda, üretimde sıfır hata yaklaşımının, yapay zeka destekli kalite kontrol sistemlerinin ve sürdürülebilir üretim hedeflerinin Türk sanayisinin geleceğindeki rolü vurgulandı.

Küresel ölçekte otomotiv, havacılık, savunma, medikal ve elektronik gibi kritik sektörlerde rekabetin kalite ve verimlilik ekseninde şekillendiğine dikkat çeken ZEISS yetkilileri, Endüstriyel Kalite Çözümleri (Industrial Quality Solutions-IQS) kapsamında sundukları metroloji teknolojileriyle Türk üreticisinin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda konuşan ZEISS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Christian Martin, teknolojik dönüşümün sanayinin geleceğini belirlediğini ifade ederek, “Türkiye artık küresel bir üretim üssü konumunda. Bu güçlü endüstriyel potansiyeli Alman teknolojisiyle desteklemeye devam edersek, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinde inovasyonu çok daha hızlı tetikleyebiliriz. ZEISS olarak sunduğumuz ileri teknolojilerle Türkiye’nin küresel arenadaki sürdürülebilir rekabet gücünü destekliyoruz” dedi.

Türkiye’de ZEISS ürünlerinin 100 yılı aşkın süredir bulunduğunu hatırlatan Martin, şirketin 2014 yılından bu yana doğrudan faaliyet gösterdiğini ve bugün 100’ün üzerinde çalışanıyla Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve dijital dönüşümüne katkı sunduğunu söyledi.

Yapay Zeka ve Sıfır Hata Yaklaşımı

Basın toplantısında öne çıkan başlıklardan biri de yapay zeka destekli kalite kontrol sistemleri oldu. ZEISS’ın geliştirdiği akıllı yazılım çözümlerinin, üretim süreçlerinde oluşabilecek hataları henüz üretim aşamasına geçmeden tespit edebildiği belirtildi. Bu sayede hem üretim maliyetlerinin azaltıldığı hem de enerji ve hammadde israfının önüne geçilerek sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlandığı ifade edildi.

Şirketin temel misyonunun müşterilerinin dijitalleşme ve karbonsuzlaşma hedeflerini gerçeğe dönüştürmek olduğunu vurgulayan yetkililer, üretimde kalite standartlarının yükseltilmesinin aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da kritik önem taşıdığını dile getirdi.

Bursa ve Ankara’ya Stratejik Yatırım

ZEISS Türkiye IQS Ülke Direktörü Özgür Aka ise Türkiye’deki altyapı yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Aka, dünyadaki 64’üncü ZEISS Müşteri ve Uygulama Merkezi’nin Bursa’da, 65’incisinin ise Ankara’da hizmete açıldığını belirterek, “Temel önceliğimiz küresel teknolojik gücümüzü yerel sanayicimizin ayağına getirmek. Sadece ileri teknoloji cihazlar sunmuyor, aynı zamanda sanayicilerimizi eğitim ve uluslararası sertifikasyon programlarıyla destekliyoruz” dedi.

Aka, ZEISS’ın 3 boyutlu ölçüm sistemlerinden endüstriyel bilgisayarlı tomografiye (CT ve X-Ray), optik lazer çözümlerinden tersine mühendislik uygulamalarına kadar geniş bir teknoloji yelpazesi sunduğunu belirterek, amaçlarının Türk mühendislerinin ve üreticilerinin dünya standartlarında bir altyapıyla çalışmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Türk Sanayisinin Dijital Dönüşümüne Destek

ZEISS yetkilileri, Türk sanayisinin ihracat gücünü koruması ve artırabilmesi için ölçüm süreçlerinin dijitalleşmesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Şirket, yerel servis ağı, teknik eğitim altyapısı ve dijital dönüşüm danışmanlığı yatırımlarını artırarak Türkiye’deki faaliyetlerini büyütmeye devam edeceğini açıkladı.

1846 yılında Almanya’da kurulan ZEISS, bugün yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteriyor. 46 binden fazla çalışanı, 40 araştırma ve geliştirme merkezi ve 35 üretim tesisiyle faaliyetlerini sürdüren şirket; sağlık, endüstri, araştırma ve göz sağlığı alanlarında geliştirdiği teknolojilerle küresel ölçekte sektörün öncü markaları arasında yer alıyor.