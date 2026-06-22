Türkiye'nin yüksek teknoloji ekosisteminin öncü kurumu Baykar ile İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo, geleceğin hava muharebe konseptlerinin temelini oluşturacak K-SWARM programın ilk aşamasını başarıyla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. İki şirket, insanlı ve insansız savaş uçaklarını müşterek görev yapmasına yönelik geliştirilen K-SWARM programının ilk test aşamasını başarıyla tamamladı. Mayıs ayında Çorlu’da gerçekleştirilen uçuş testlerine Leonardo’ya ait M-346 Fighter Attack uçağı, İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait T-346A takip uçağı ve Bayraktar KIZILELMA katıldı. Testlerde Bayraktar KIZILELMA ile Leonardo’nun M-346 platformu arasında gelişmiş iş birliği ve koordinasyon kabiliyetleri sahada doğrulandı.



K-SWARM, birden fazla insansız hava aracının sürü mantığıyla hareket ederek birbirleriyle bilgi paylaşmasını ve ortak görevler yürütmesini amaçlıyor. Bu sayede gelecekte bir savaş uçağı ya da bir komuta merkezi, aynı anda birçok insansız hava aracını yönlendirebilecek; keşif, gözetleme ve saldırı görevleri daha koordineli şekilde gerçekleştirilebilecek.