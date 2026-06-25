BTÜ Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Sayim Koçak ve Ekaterina Kravchenko'nun yer aldığı Lagari Takımı, IT-PLANET 2026 Yarışması'nda dünya üçüncüsü olarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Rusya merkezli şirketlerin desteğiyle Uluslararası İnovasyon Topluluğu tarafından düzenlenen yarışmanın "Uluslararası İnsansız Hava Araçları Sistemleri" kategorisinde mücadele eden ekip, 60 takım arasından sıyrılarak kürsüye çıkmayı başardı. Öğrencilerin geliştirdiği sistem, özellikle kamikaze insansız hava araçlarına karşı aktif savunma sağlamayı hedefliyor.

Yapay zekâ ile saldırıları etkisiz hale getiriyor

Projede geliştirilen akıllı aktif savunma modülü, tehdit oluşturan düşman İHA'nın hareketlerini çeşitli filtreleme yöntemleriyle analiz ediyor. Entegre yapay zekâ sistemi ise hedefi milisaniyeler içinde değerlendirerek rakip İHA'nın optik kilitlenmesini bozuyor ve saldırının başarısız olmasını sağlıyor. Sistem, hedef konumundaki insansız hava aracının kısa sürede savunma pozisyonundan çıkarak tehdidi bertaraf etmesine imkân tanıyor.

Rektör Çağlar: "Bu başarı gurur verici"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrencilerin elde ettiği başarının üniversitenin uygulamalı eğitim ve proje odaklı yaklaşımının bir sonucu olduğunu belirtti. Farklı ülkelerden öğrencilerin BTÜ'yü tercih etmesinin üniversitenin uluslararası eğitim ve araştırma gücünü gösterdiğini ifade eden Çağlar, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik üretim süreçlerine aktif katılımını desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.

Savunma teknolojileri alanında geliştirilen proje, genç mühendis adaylarının yenilikçi çözümler üretebildiğini ortaya koyarken, Türk üniversitelerinin uluslararası teknoloji yarışmalarındaki başarısına da yeni bir halka ekledi.