Ulusal ve uluslararası mobilya pazarının önde gelen oyuncularından Weltew Grup, inovatif ürünlerini ve benzersiz tasarımlarını dünya’nın önde gelen mobilya fuarlarından biri olan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) 2025’te tanıtmaya hazırlanıyor. 21-25 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan fuarda grup, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin 7’inci salonunda Weltew Home standında ve 12’nci salonunda Newjoy standında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Weltew Home ile Traverten Rüzgarı Esecek

Bugün 72 ülkede 250’den fazla mağazasıyla Türk mobilyasını dünya markası olarak temsil etmeye devam eden Weltew Home, IIFF’de traverten rüzgarı estirecek. TÜYAP’ın 7’nci salonundaki 600 m2’lik standında Roma döneminden ilham alan traverten tasarımlarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak olan Weltew Home, doğal dokusu ve renk tonlarıyla dikkat çeken travertenin mobilya tasarımlarında hem estetik hem de fonksiyonel avantajlarını öne çıkaracak.

Travertenin bej, krem ve gri gibi yumuşak tonları, doğayla bağlantı hissi uyandırarak sakinlik ve huzur sağlıyor. Bu doğal taş, tarihsel referanslarıyla zamansız bir estetik sunarken, modern ve klasik tasarımlara uyum sağlıyor. Özellikle yemek masaları, dolaplar, TV üniteleri ve şifonyer gibi mobilyalarda kullanımıyla dayanıklı ve şık bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Weltew Home standında sergilenecek 4 farklı koltuk takımı, yemek takımı ve yatak odası koleksiyonları, travertenin çağdaş ve zarif yansımalarını iç mekânlara taşıyarak lüks ve doğallığı bir arada sunacak.

Newjoy: Masal Diyarından Gelen Tasarımlar

Bebek-çocuk-genç odası kategorisinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen markalarından biri olan Newjoy, hayal dünyasının kapılarını aralayan çocuk odası tasarımlarıyla IIFF 2025’te ziyaretçilerini büyülemeye hazırlanıyor. Alice Harikalar Diyarı’ndan esinlenerek tasarlanan ve TÜYAP’ın 12’inci salonunda yer alacak stant, büyük ve küçük mantarlar, tavşanlar ve yeşil bir patika ile masalsı bir yolculuk sunacak. Newjoy, anne hassasiyetini ve çocukların ihtiyaçlarını merkeze alan, hayal gücünü destekleyen ve gelişimlerine katkı sağlayan 7 yeni koleksiyonuyla misafirlerini karşılayacak.