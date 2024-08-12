Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde temsil edilen Volvo Trucks, yüksek performans ve verimlilik sunan ürünlerini tercih eden kurumların arasına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı da ekledi. 2 adet Volvo FM380 HP 4x2 ve 1 adet Volvo FMX420 HP 6x4’ten oluşan yeni filo, Şanlıurfa İtfaiyesi’ne teslim edildi. 3 yeni kamyonun üstyapısı Volkan İtfaiye tarafından yapıldı. 42 metrelik merdivenli itfaiye aracı olan Volvo FM380 HP 4x2 ve 60 metrelik merdivenli itfaiye aracı haline getirilen Volvo FMX420 HP 6x4, Şanlıurfa ve civar illerdeki itfaiye ihtiyaçlarının daha verimli, pratik ve güvenli yapılmasına yardımcı olacak.

İtfaiye Kullanımına Yönelik Kişiselleştirme Yapıldı

Şanlıurfa İtfaiyesi, her iki Volvo Trucks modelini tercih ederken kullanım amaçlarını önceliklendirdi. Kişiselleştirilebilme özellikleriyle öne çıkan Volvo FM ve Volvo FMX, alçak tavanlı kabinindeki yapıları nedeniyle merdivenli itfaiye aracına uygunlukları, yüksek merdivenli ekipmanlarda şasi mukavemetinin yüksek olması ve uzun dingil mesafesi opsiyonu sayesinde, itfaiye kullanımına göre üretildi. Ayrıca dar alanlarda fayda sağlayan manevra kabiliyeti, güvenlik donanımları ve verimli motorların sağladığı maliyet avantajı tüm Volvo Trucks modellerinde olduğu gibi Volvo FM ve Volvo FMX’in de öne çıkan diğer özellikleri oldu.

Volvo FM: Her İşin Üstesinden Geliyor

Volvo FM, sunduğu geniş seçeneklerle şehir içinde, limanlarda, şantiyelerde; her işin üstesinden geliyor. Yataklı ve yataksız 6 kabin boyutu; iki, üç veya dört aks, ekstra alçak ve yüksek şasi veya 330 ile 500 HP arasında değişen güçteki farklı yakıt alternatiflerine sahip aktarma sistemleri gibi birçok seçenek de mevcut. Volvo FM, ihtiyaçlara uygun olarak üretilebilmesiyle verimlilik anlamında rekabette öne çıkıyor.

Volvo FMX: Zorlu Şartların Kamyonu

Volvo FMX, en zorlu görevleri kolaylaştıran teknolojilerle donatılmış, sağlam kamyon tercih edenlerin seçimi oluyor. Elektrikli veya dizel güç aktarım organları, tahrikli ön aks, yerden yüksek taban ve ağır yükleri taşıyabilecek aks opsiyonlarını barındıran Volvo FMX, yol ya da yol dışı zeminlerde istenilen yerlere ulaşmayı kolaylaştırmak için tasarlandı. 330 ile 540 HP arasındaki dizel güç seçenekleri veya yataksız kabinden, ekip kabinine kadar kullanım amacına göre sipariş edilebilen Volvo FMX, zorlu görevlerle mücadele eden profesyonellerin ihtiyaçlarını kolaylaştırıyor.