Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Ülkemizin ve can Azerbaycan'ın bağımsızlığı milletimizin dirliği ve devletlerimizin bekası uğruna şehit ve gazilerimizin gösterdiği emsalsiz gayretler bugün birlikte huzur ve güven içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ve can Azerbaycan'ın en sağlam teminatıdırlar' dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisinde düzenlenen '19 Eylül Gaziler Günü' düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gazilerin anma konuşmalarını gerçekleştirmeleriyle devam etti. Armoni Mızıkası tarafından gerçekleştirilen anma konserinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Bugün vatanımızın bağımsızlığı ve asil milletimizin geleceği uğruna büyük bedeller ödeyen kahraman gazilerimizle aynı çatı altında bulunmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bugün aynı zamanda Milli Mücadele'mizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi'lik ünvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin de 105'inci yıl dönümüdür. Bu anlamlı gün vesilesiyle bu toprakları bize vatan kılan istiklal ve istikbalimiz uğruna sergiledikleri cesaret ve fedakarlıkla hafızalarımızda ölümsüzleşen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum. Ayrıca, şu anda aramızda can kardeşimiz Azerbaycan'dan gelen kahraman gazilerimiz ile gazilerimizin kıymetli aileleri de bulunmakta. Azmin inancın ve cesaretin temsilcisi olan can Azerbaycan'ın gurur kaynağı kahraman gazilerimizi ve kıymetli ailelerini de saygılarımla selamlıyorum ve kendilerine hoş geldiniz diyorum' diye konuştu.

'Şehit ve gazilerimizin gösterdiği emsalsiz gayretler Türkiye'nin en sağlam teminatıdırlar'

Şehitlik ve gazilik makamının Türk milletinin gönlünde hiçbir makamla kıyaslanamayacak kadar müstesna bir yere sahip olduğunu kaydeden Bakan Güler, 'İnanç dünyamızda da ayrı ve özel bir yeri olan bu iki mertebenin arkasında vatan ve millet için kendinden vazgeçebilmek vardır. Ülkemizin ve can Azerbaycan'ın bağımsızlığı milletimizin dirliği ve devletlerimizin bekası uğruna şehit ve gazilerimizin gösterdiği emsalsiz gayretler bugün birlikte huzur ve güven içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ve can Azerbaycan'ın en sağlam teminatıdırlar. Onların yazdığı kahramanlık destanları aynı zamanda bugünümüzün dayanağı yarınlarımızın da yol göstericisidir' ifadelerini kullandı.

'Bu aziz millet; kahramanlıklarınız ve fedakarlıklarınızı hiçbir zaman unutmayacaktır'

Gazilerin; Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal iradesinin yaşayan timsalleri olduğunu aktaran Güler, 'Şanlı tarihimizin en kritik dönemeçlerinde mukaddes değerlerimiz uğruna büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele ettiniz. Kimi zaman sınırda kimi zaman cephede kimi zaman ülkemizin ve can Azerbaycan'ın en zor günlerinde vatana ve vazifeye adanmışlıkla hareket ederek hiçbir fedakarlıktan kaçınmadınız. Her defasında aynı yüksek ruhla sorumluluk üstlendiniz ülkelerimizin bugünlere ulaşmasına ve her birimizin güven içerisinde geleceğe bakmasına da büyük katkılar sundunuz. Aramızda vatan savunması sırasında bedeninin bir parçasını bu topraklara emanet eden kahraman gazilerimiz var. Sizler bedeninizden bir parça verdiniz milletimiz ise kalbinden bir parçayı sizinle taşıyor. Bu aziz millet; kahramanlıklarınız ve fedakarlıklarınızı hiçbir zaman unutmayacaktır' açıklamasında bulundu.

'Yerli ve milli savunma sanayimiz ülkemizin gücüne müstesna katkılar sunmaktadır'

Gazilerin ve vazife malullerinin sosyal ve özlük haklarını daha da geliştirmenin hayatın her alanında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve ailelerinin refahını artırmak için devlet kademesindeki imkanlar ölçüsünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Bakan Güler, şöyle konuştu:

'Nitekim geçtiğimiz ay Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen ilgili kanunla, bu konuda önemli bir adım daha atılmıştır. Elbette hiçbir maddi imkan sizin vatan için ödediğiniz bedelin karşılığı olamaz. Ancak bir nebze olsun sizlerin hayatını kolaylaştırmak için gerekli tüm adımları atmaya ve her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm dünya güvenlik mimarisinin ciddi şekilde sarsıldığı belirsizliklerin çatışmaların ve güç mücadelelerinin arttığı kritik bir dönemden geçmektedir. Yakın coğrafyamızda krizlerin ve çatışmaların devam ettiği bu süreçte Türkiye kendi güvenliğini korurken bölgesel barış ve istikrara da katkı sunan, sorumluluk sahibi bir devlet olarak hareket etmektedir. Bir taraftan sınırlarımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için caydırıcılığımızı en üst seviyede tutuyor diğer taraftan uluslararası meselelerin çözümünde barışı istikrarı ve diyaloğu önceleyen bir yaklaşım sergiliyoruz. Balkanlardan Kafkasya'ya Karadeniz'den Orta Doğu ve Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye'nin etkinliği her geçen gün daha da artmaktadır. Kahraman ordumuzun farklı coğrafyalarda icra ettiği görevler de ülkemizin uluslararası güvenlik mimarisindeki ağırlığını ve sorumluluğunu en açık şekilde göstermektedir. Bu konumumuzu korumak ve daha da ileri seviyelere taşımak için ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen geliştiriyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın destek ve teşvikleriyle son yıllarda büyük ilerlemeler kaydeden yerli ve milli savunma sanayimiz de güvenlikten ekonomiye kadar ülkemizin gücüne ve uluslararası etkisine müstesna katkılar sunmaktadır.'

''Terörsüz Türkiye' sürecini devletimizin gücünden taviz vermeden yürütüyoruz'

Türkiye'nin bölgesinde ve küresel ölçekte artan ağırlığıyla geleceğe daha emin adımlarla ilerlerken içeride de tarihi bir dönüm noktasından geçtiğinin altını çizen Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Kırk yılı aşkın süredir enerjimizi kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir taviz vermeden titiz bir şekilde yürütüyoruz. Bu süreç bin yıllık kardeşliğimizi tahkim etme terörden tamamıyla kurtulma daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'ye ulaşma sürecidir. Şu hususu da özellikle vurgulamak isterim ki atılan tüm adımlar şehitlerimizin aziz hatırasına asla leke düşürmeyecek gazilerimizin onuruna asaletine ve emeklerine zarar vermeyecek niteliktedir. Türkiye asırlara uzanan derin devlet aklı ve milli tarih şuurundan ilham alarak en kapsamlı planlamayla süreci yönetmektedir. Çok iyi biliyoruz ki bugün terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar, sizlerin ve aziz şehitlerimizin yıllar boyunca verdiği mücadelelerin eseridir. Terörün bütünüyle tasfiye edilmesi de bu toprakları bize vatan kılan siz kahramanlarımızın çabalarının asla boşa gitmediğinin de en güçlü nişanesidir. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye hedefi geçmişi unutmak değil tam tersine geçmişte verilen büyük mücadelenin kazanımlarını kalıcı hale getirmektir. Esasen bu hedef milletimizin tamamının ortak gelecek ortak güvenlik ve huzur talebidir. Bu sürecin nihai başarısı sayesinde kazanan 86 milyon vatandaşımızın tamamı yani Türkiye'miz olacaktır. İçeride huzurunu ve güvenliğini kalıcı hale getiren birlik ve beraberliğini daha da güçlendiren bir Türkiye şüphesiz ki bölgesinde de güvenliğin ve barışın en güçlü aktörü olacaktır.'

'Değişmeyen tek şey bu milletin vatanına sahip çıkma iradesidir'

Bir asır önce İstiklal Harbi'ni zafere ulaştırmak için en zor şartlarda, mücadele eden ordunun bugün de aynı sorumluluk bilinciyle üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğine dikkati çeken Güler, 'Aradan geçen yüz yılı aşkın süre boyunca teknoloji ile savaşların niteliği ve tehditlerin şekli de değişti. Fakat değişmeyen bir şey var ki o da bu milletin vatanına sahip çıkma iradesidir. Bugün bizlere düşen görev bu iradeyi en iyi şekilde korumak ve geleceğe taşımaktır. Bu mücadelede en büyük güvencemiz; yüksek nitelikleri disiplini üstün vazife anlayışı ve çalışma azmi ile fedakarca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarıdır. Çok iyi biliyoruz ki her bir arkadaşım aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin bıraktığı aziz emaneti sarsılmaz bir bilinçle korumaktadır. Bundan sonra da aynı anlayışla görev yapmaya ülkemizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Programa Bakan Güler'in yanı sıra Bakan Yardımcıları Bilal Durali, Musa Heybet, Salih Ayhan, Genel Kurmay İl Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ercüment Tatlıoğlu, MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ ve Milli Savunma Üniversitesi Erhan Afyoncu katıldı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin akabinde gaziler ve aileleriyle akşam yemeği yenmesiyle son buldu.