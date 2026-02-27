Bridgestone ve Lassa markaları ile Türkiye lastik sektörüne liderlik eden Brisa, İzmit fabrikasının üretim, bakım ve ambar yükleme bölümünde geçici olarak istihdam edilmek üzere işçiler arıyor.

Başvuruda bulunacak adaylardan, meslek yüksek okulu, teknik lise veya endüstri meslek lisesi mezunu olma ön niteliğini taşıması ve Brisa İzmit fabrikasına yakın olan servis güzergâhlarında ikamet etmesi bekleniyor. Bu beklentileri eksiksiz karşılayan, test ve mülakatlarda başarılı olan adaylar kontenjan dahilinde Brisa İzmit fabrikasında geçici olarak istihdam edilecek.