EGM verilerine göre, 9 Ocak 2026 tarihi itibarıyla BES katılımcılarının toplam fon tutarı 1 trilyon 858 milyar 81 milyon TL oldu. Böylece bireysel emeklilik sistemi, uzun vadeli tasarrufların artırılmasında ve sermaye piyasalarının derinleşmesinde önemli bir rol üstlenmeye devam etti.

Devlet katkısının da etkisiyle büyümesini sürdüren BES, hem katılımcı sayısı hem de fon büyüklüğü açısından istikrarlı yükselişini koruyor. Uzmanlar, artan fon tutarının Türkiye’de tasarruf bilincinin güçlendiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi, katılımcılarına emeklilik döneminde ek gelir imkânı sunarken, ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlamasıyla da öne çıkıyor.