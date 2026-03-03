Bu dönemde otomobil satışları önceki yıla göre %0,86 gerileyerek 130 831 adet, hafif ticari araç satışları ise %18,79 artışla 32 570 adet oldu. Şubat ayı özelinde toplam pazar %2,97 daralarak 88 039 adede, otomobil pazarı %8,21 gerileyerek 69 776 adede, hafif ticari araç pazarı ise %24,16 artışla 18 263 adede ulaştı. Toplam pazar 10 yıllık Şubat ortalamalarına göre %45,6, otomobil pazarı %49,2 ve hafif ticari araç pazarı %33,2 oranında yüksek seyretti.

Bu dönemde marka bazında liderlik ise net şekilde Fransız üretici Renault’un oldu. Resmi verilere göre Ocak 2026’da Renault Türkiye pazarında toplam 9 247 adet satışla en çok satan marka konumuna yükseldi; bunu Toyota, Volkswagen ve diğer markalar izledi.

Ayrıca Şubat ayı satış verilerine göre de Renault, 11.898 adetle otomobil pazarında liderliği sürdürdü; Peugeot ve Toyota gibi markalar bu dönemde ikinci, üçüncü sırada yer aldı.

Ocak ayına ilişkin model bazlı veriler de Renault’un başarısını teyit ediyor: Renault Clio, Ocak 2026’da otomobil satışlarında en çok tercih edilen model olarak zirvede yer aldı.